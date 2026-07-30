¿Trump ‘mueve sus fichas’ en la FIFA? 20% de acciones del Mundial irían a hermano de su yerno

Joshua Kushner es conocido por sus inversiones en los deportes: Tiene una participación en los Gigantes de San Francisco de Grandes Ligas.

¡Árbitro, esa mano... a favor de la familia de Donald Trump! Joshua Kushner, hermano del yerno del presidente de Estados Unidos, sería uno de los principales beneficiados de la propuesta de la FIFA de vender acciones del Mundial, informó The Guardian este jueves 30 de julio.

El diario tuvo acceso al dosier de la propuesta preparada por el banco estadounidense JPMorgan. En el documento se explica que 20 por ciento de FIFA Forward Enterprise, la empresa que manejaría las operaciones comerciales del grupo, sería vendido a Thrive Eternal, la firma de Joshua Kushner.

The Guardian agregó que según el documento, la propuesta de la FIFA también incluye aumentar el número de torneos organizados por la federación. El creciente número de partidos es un tema que ha sido criticado por los jugadores, más recientemente con el Mundial de Clubes que fue expandido a 32 equipos para la edición de 2025.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, también busca ampliar el Mundial 2030 a 64 equipos, 16 más que los de la edición que se jugó México, Canadá y Estados Unidos, esto bajo el pretexto del aniversario 100 de la Copa del Mundo.

¿Infantino y Joshua Kushner planearon ‘en secreto’ la venta del Mundial?

Las conversaciones entre Kushner y el presidente de la FIFA se centraron en encontrar maneras de ayudar a la FIFA a maximizar los ingresos de sus activos comerciales, según fuentes familiarizadas con el asunto quienes pidieron no ser identificadas por tratarse de información privada.

Si bien la organización sin fines de lucro obtiene grandes ingresos cada cuatro años gracias al Mundial —alrededor de 15 mil millones de dólares en 2026—, registra pérdidas en los años sin torneo.

Joshua Kushner ha invertido indirectamente en la industria del deporte en el pasado y buscaba nuevas oportunidades para Thrive Eternal.

La FIFA estaba decidida a encontrar una forma de monetizar mejor sus derechos de medios y, a principios de 2026, contrató a JPMorgan para que analizara cómo agruparlos por separado; desarrollara la propuesta para capitales, e identificara posibles inversionistas interesados.

Mientras el grupo impulsa un plan para recaudar hasta 4 mil 200 millones de dólares de una nueva sociedad holding en Thrive y otros inversores externos, se enfrenta a la reacción negativa, esto tras el anuncio de la UEFA de boicot a todos los torneos de la FIFA si el plan sigue adelante.

Apenas unas semanas después del primer Mundial con 48 equipos, los ‘puristas’ del futbol denuncian lo que consideran una banalización del deporte, con intereses que priorizan el dinero, la fama y el poder. Señalan a exfuncionarios condenados por corrupción y el apoyo de Infantino a Trump y su administración.

¿En qué otras ligas deportivas ha invertido Joshua Kushner?

Joshua Kushner, reconocido por su trayectoria como inversionista de capital de riesgo y por ser hermano del esposo de Ivanka Trump, ha cultivado desde hace tiempo vínculos con el deporte. En 2018 ingresó al grupo de propietarios de los Memphis Grizzlies de la NBA y, junto con su esposa Karlie Kloss, es un habitual espectador de los partidos del Inter Miami, equipo con el que mantienen cercanía gracias a su amistad con David Beckham.

Tras el éxito alcanzado por Thrive Capital, firma que ha invertido en empresas como OpenAI, Stripe y SpaceX, Kushner comenzó a explorar oportunidades para ampliar el portafolio del fondo hacia otros sectores, incluido el deporte.

En este proceso apareció JPMorgan, institución con antecedentes en operaciones de alto perfil dentro del futbol. El banco respaldó en 2021 el proyecto de la Superliga Europea con un financiamiento de 4 mil millones de euros (unos 4 mil 800 millones de dólares), aunque la iniciativa colapsó rápidamente debido a la retirada de la mayoría de los clubes participantes y a las críticas de aficionados, futbolistas y dirigentes políticos.

Con información de Bloomberg