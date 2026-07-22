De la FIFA... ¿a la ONU? Trump impulsa a Gianni Infantino para ser secretario general de Naciones Unidas

Gianni Infantino podría competir por la Secretaría General de la ONU con apoyo de Trump. (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato a próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según informó este martes el diario New York Post, que cita a fuentes cercanas al mandatario.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el diario, Trump considera que Infantino, de 56 años, goza de reconocimiento internacional y tiene capacidad para unir a distintos sectores. Esa valoración surgió, en parte, de la estrecha relación que ambos desarrollaron durante la organización del Mundial de 2026.

¿Cuándo se elige al próximo secretario general de la ONU?

El próximo secretario general de la ONU será elegido este año para sustituir al portugués António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de diciembre. El nombramiento requiere primero la recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto, antes de la confirmación de la Asamblea General.

Durante sus dos periodos en la Casa Blanca, Trump mantuvo una relación tensa con Naciones Unidas y cuestionó el papel de los organismos multilaterales.

Además, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, anunció la salida de la Organización Mundial de la Salud y abandonó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primer mandato.

La relación entre Trump e Infantino se fortaleció durante el Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Ambos aparecieron juntos en diversos actos relacionados con el torneo y el presidente estadounidense recibió en diciembre el primer Premio de la Paz de la FIFA, otorgado por el organismo que dirige el dirigente suizo.

Infantino, objeto de críticas por gestión del Mundial 2026

Gianni Infantino debería dimitir como presidente de la FIFA por “destruir la industria del fútbol” al ampliar las competiciones internacionales, manifestó el martes el presidente de La Liga, Javier Tebas.

No es la primera vez que arremete contra Infantino por la congestión del calendario y por considerar una propuesta para ampliar el Mundial masculino de 2030 de 48 selecciones a 64.

“No debería seguir, pero no se irá. He escuchado a mucha gente que está en contra de Infantino. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé qué es peor, el silencio o la complicidad, porque quienes guardan silencio son perfectamente conscientes del daño que está sufriendo el fútbol”.

También criticó al organismo rector del fútbol mundial por las nuevas pausas de hidratación implementadas en el Mundial que terminó el domingo, así como por el descanso de 27 minutos —en lugar de los 15 habituales— durante la final en la que España derrotó 1-0 a Argentina.

Con información de EFE y AP...