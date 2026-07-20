Trump ‘frena plan’ del alcalde de Nueva York; advierte que Netanyahu no será arrestado en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante un encuentro oficial en la Casa Blanca. Foto: Casa Blanca.

El presidente Donald Trump aseguró que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “no será arrestado” en Estados Unidos, rechazando la sugerencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de que dicha detención podría ocurrir.

Mamdani ha señalado que su administración mantiene “conversaciones activas” sobre si las autoridades de la ciudad podrían arrestar a Netanyahu cuando visite Nueva York en septiembre para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El líder israelí enfrenta cargos por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional (CPI).

“Benjamin Netanyahu no será arrestado, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, mientras se encuentre en los Estados Unidos de América”, escribió Trump este lunes en redes sociales. “Los únicos que deberían ser arrestados son quienes llevaron a Irán a esta espiral sin precedentes de muerte y destrucción”.

El intercambio representa el más reciente episodio de tensión entre Trump y Mamdani. Ambos mantuvieron una breve tregua después de que Mamdani fuera elegido el otoño pasado, pero recientemente el mandatario estadounidense calificó de “comunistas” a varios candidatos respaldados por el alcalde en las elecciones primarias demócratas.

En una entrevista con The New York Times publicada el sábado, Mamdani afirmó que Netanyahu “pertenece a La Haya” y reiteró que su oficina mantiene conversaciones con el departamento jurídico de la ciudad para determinar qué medidas podrían tomarse si el primer ministro israelí visita Nueva York.

Durante una conferencia de prensa celebrada el lunes, Mamdani acusó a Netanyahu de ser “el arquitecto del genocidio” contra los palestinos en Gaza, aunque también dejó claro que “mi administración seguirá todas las leyes locales aplicables”.

Israel ha rechazado las acusaciones de genocidio contra la población palestina y sostiene que la guerra en Gaza constituye una defensa legítima de su pueblo y una respuesta justificada al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Estados Unidos y la Unión Europea consideran a Hamás una organización terrorista. En aquella ofensiva, milicianos irrumpieron en territorio israelí, mataron a unas mil 200 personas y tomaron alrededor de 250 rehenes.

En respuesta, las operaciones militares israelíes han devastado gran parte de Gaza y han dejado más de 73 mil muertos, según el Ministerio de Salud del enclave.

Tradicionalmente, los jefes de Estado gozan de inmunidad diplomática cuando se encuentran en Estados Unidos por asuntos oficiales. Además, el país no forma parte de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, no está legalmente obligado a ejecutar sus órdenes de arresto. La administración Trump ha mantenido una postura hostil hacia la corte y, en julio, el Departamento de Estado estadounidense lanzó una campaña para desmantelar lo que considera una amenaza para los ciudadanos estadounidenses por parte de ese organismo judicial.

Netanyahu respondió a las declaraciones del alcalde neoyorquino durante una entrevista radiofónica, en la que aseguró que Mamdani “odia secretamente a Estados Unidos” y que “respalda” a Hamás.

La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu en noviembre de 2024, acusándolo de crímenes de guerra y de lesa humanidad.