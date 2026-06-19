¿Se atora el acuerdo de paz? EU e Irán aplazan conversaciones en medio de ataques de Israel a Líbano

La representación de Irán no acudió a las reuniones con EU en Suiza.

Estados Unidos e Irán han pospuesto el inicio de sus negociaciones sobre un acuerdo de paz permanente y la restricción del programa nuclear de la República Islámica.

Se desconoce el motivo del aplazamiento de las conversaciones, previstas para este viernes en Suiza, a pesar de los enfrentamientos nocturnos entre milicianos israelíes y de Hezbolá, respaldados por Irán, en el sur del Líbano.

Irán ha insistido en un alto el fuego en el Líbano como parte del acuerdo provisional alcanzado esta semana con Estados Unidos.

Tampoco está claro si estos acontecimientos afectarán al estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo se ha incrementado desde que el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo iraní Masoud Pezeshkian firmaron el acuerdo el miércoles.

Los combates en Líbano fueron más mortíferos de lo habitual. El ejército israelí informó de la muerte de cuatro de sus soldados, incluido un comandante de batallón. Los ataques israelíes dejaron 18 muertos, según informó la Agencia Nacional de Noticias estatal libanesa.

Tensiones entre EU e Israel suben por ataques a Líbano

Las tensiones entre Estados Unidos e Israel por el Líbano van en aumento. Trump ha insultado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en varias llamadas, acusándolo de casi echar por tierra el memorando de entendimiento firmado esta semana con Irán al intensificar los ataques en el Líbano. Israel insiste en que mantendrá tropas en sus fronteras hasta estar seguro de que Hezbolá, designada como organización terrorista por Estados Unidos, ya no representa una amenaza para sus comunidades del norte.

Itamar Ben Gvir, el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, reaccionó a los últimos enfrentamientos en el Líbano diciendo que el Estado judío no puede ignorar sus necesidades de seguridad, “con el debido respeto a Estados Unidos”.

“Todo el Líbano debe arder”, dijo en X. Los políticos israelíes están en plena campaña electoral de cara a las elecciones de octubre, y una importante mayoría de la población está a favor de continuar las operaciones militares en el Líbano.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza anunció el viernes por la mañana el aplazamiento de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, sin dar explicaciones. “Suiza sigue dispuesta a facilitar estas conversaciones”, declaró en un comunicado. “Los preparativos pertinentes” en la ciudad anfitriona de Burgenstock continúan.

A última hora del jueves, Estados Unidos anunció que el vicepresidente JD Vance, su principal representante, no viajaría a Europa para las negociaciones presenciales.

Del mismo modo, no se cree que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien iba a encabezar la delegación de su país, haya partido hacia Suiza.

Washington y Teherán tenían previsto iniciar conversaciones sobre un supuesto “acuerdo final” para el memorando de entendimiento.

Un portavoz de la Casa Blanca atribuyó la demora a dificultades logísticas. El portavoz indicó que una delegación estadounidense está preparada para partir en cuanto sea posible.

El memorando de entendimiento ha llevado a que Estados Unidos levante el bloqueo naval a los puertos iraníes y a que Irán anuncie la reapertura del estrecho de Ormuz. Han acordado extender el alto el fuego durante la nueva ronda de conversaciones, que deben concluir en 60 días, pero que pueden prorrogarse.

Las partes intentarán llegar a un acuerdo para restringir el procesamiento de uranio por parte de Irán, posiblemente durante una década o más, y para destruir o diluir sus reservas existentes de uranio altamente enriquecido.