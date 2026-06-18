Empieza el ‘atolladero’ en estrecho de Ormuz tras firma de acuerdo de paz entre EU e Irán

Vance anunció que planea viajar a Suiza para conversaciones sobre el acuerdo con Irán, pero no sabe cuándo ocurrirá. (Foto: AP)

El vicepresidente JD Vance afirmó el jueves que la Marina de Estados Unidos ha permitido el paso de más de una docena de barcos hacia puertos iraníes, levantando un bloqueo como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra.

Vance hizo el anuncio el jueves en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde señaló que ahora está fluyendo más petróleo a través del estrecho de Ormuz. El vicepresidente republicano indicó que más de 12,5 millones de barriles pasaron por el canal de navegación la noche del miércoles.

“Así que también estamos cumpliendo nuestra parte en la primera etapa del acuerdo en el plano militar”, declaró Vance, citándolo como un beneficio inmediato del acuerdo mientras restó importancia a las críticas de que el acuerdo se inclina a favor de Irán.

Y en una reprimenda extraordinaria, advirtió a los críticos estadounidenses en Israel contra “atacar al único aliado poderoso” que le queda. Arremetió contra miembros del gobierno israelí, advirtiéndoles que “Donald J. Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que simpatizan con la nación de Israel en este momento”.

JD Vance viajará a Suiza tras acuerdo de paz con Irán

Vance anunció que planea viajar a Suiza para conversaciones sobre el acuerdo con Irán, pero no sabe cuándo ocurrirá.

Se esperaba que encabezara las conversaciones sobre la implementación del acuerdo con Irán destinadas a diluir sus reservas de uranio altamente enriquecido y reiniciar el tráfico de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Se normaliza paso marítimo en el estrecho de Ormuz

El martes, dos petroleros salieron de Irán y cruzaron el bloqueo militar de Estados Unidos sin ser detenidos. Un sitio web de seguimiento del transporte marítimo mercante dijo que los barcos transportaban un total combinado de 3,8 millones de barriles de crudo iraní.

Mientras tanto, medios estatales iraníes reportaron que el transporte marítimo se ha “normalizado” en los puertos del sur de Irán, pero añadieron que el estrecho de Ormuz sigue supervisado y bajo el control del ejército iraní y que transitar por la vital vía fluvial aún requiere coordinación.

Según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence, las principales compañías navieras han comenzado a mover buques a través del estrecho de Ormuz desde que se firmó el acuerdo, aunque no dieron datos sobre cuántos barcos han pasado por el estrecho hasta el jueves.

En una sesión informativa con los medios, Richard Meade, editor en jefe de Lloyd’s List, indicó que por primera vez en 110 días, barcos propiedad de grandes compañías están transitando el estrecho después de haber quedado efectivamente varados allí desde febrero.

Según Lloyd’s List, petroleros controlados por compañías como Grimaldi Group, Cosco, Knutsen y NYK han pasado por el estrecho. Y dos petroleros sancionados, con bandera iraní y propiedad de la National Iranian Tanker Company, han entrado en el estrecho.

Phillip Belcher, director marítimo de Intertanko, un grupo comercial de propietarios independientes de petroleros a nivel mundial, señaló que la ruta central principal del estrecho de Ormuz sigue cerrada y tiene un estimado de 80 minas que deben ser despejadas.

Pero los barcos han estado pasando por la ruta norte más pequeña, que atraviesa aguas iraníes, y la ruta sur, que atraviesa aguas omaníes.

Ormuz

Superpetroleros sauditas se dirigen al Golfo de Omán tras acuerdo entre EU e Irán

Al menos cuatro superpetroleros sauditas que llevaban semanas a la deriva en el Océano Índico zarparon rumbo al Golfo de Omán, la más reciente señal de que los productores comienzan a prepararse para la reanudación de los flujos a través del estrecho de Ormuz.

Las embarcaciones, todas propiedad de Bahri, el gigante saudita de transporte petrolero, dieron giros abruptos la madrugada del jueves.

Al menos otros tres buques de Bahri, varados durante meses en el Golfo Pérsico, salieron del Estrecho de Ormuz más temprano ese mismo día.

Un número cada vez mayor de petroleros navega dentro y fuera del Estrecho de Ormuz, conforme un acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán aumenta las esperanzas de que regrese cierto grado de normalidad al punto de tránsito energético más vital del mundo.

Bahri se encuentra entre los grandes navieros que mantuvieron una postura conservadora durante la guerra, mientras que propietarios más tolerantes al riesgo movieron sus buques por la vía marítima con los transpondedores apagados.

Cada uno de los cuatro barcos de Bahri que ahora se dirigen al Golfo de Omán había permanecido varado en el Océano Índico desde mediados de abril, renunciando a millones de dólares en ganancias potenciales durante uno de los mayores auges registrados en la industria petrolera.

Bahri no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Bloomberg