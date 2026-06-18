Wall Street abre positivo tras firma de acuerdo de paz entre EU e Irán: ¿Cómo opera HOY?

Los mercados de renta variable a nivel global operan con sesgo positivo, luego de que se informó que Donald Trump firmó un memorando de entendimiento con Irán, con el que empieza a entrar en vigor reanudar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

El Nasdaq registra un aumento de 1.35 por ciento, en los 26 mil 379.60 enteros, le sigue el S&P 500 con 1.04 por ciento, con 7 mil 496.78 puntos y el Dow Jones con 0.52 por ciento más, se sitúa en las 51 mil 761.08 unidades.

“Los inversionistas reaccionan al acuerdo preliminar impulsado por Donald Trump para poner fin al conflicto con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, una medida que ha reducido la presión sobre los precios del petróleo y mejorado el apetito por riesgo”, destacan analistas de GBM.

Del lado de Europa la única baja la reporta el FTSE 100 de Londres con 1.04 por ciento, en los 10 mil 398.34 enteros, le sigue el CAC 40 de Francia con 0.39 por ciento, en los 8 mil 464.09 puntos, el DAX en Alemania avanza 0.38 por ciento, con 25 mil 29.72 unidades, y el IBEX 35 de España sube 0.07 por ciento, a 19 mil 431.60 enteros.

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Así, la apertura de las bolsas a nivel local muestra números verdes, para el caso del índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, el aumento es de 0.37 por ciento, en un nivel de 68 mil 554.98 enteros, y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el aumento es de 0.45 por ciento, en los mil 378.51 puntos.

Mientras tanto, en el mercado internacional de petróleo los crudos marcadores reflejan retrocesos de 3.45 por ciento menos para el West Texas Intermediate, en los 74.10 dólares por barril, mientras que el referencial Brent cede 3.16 por ciento, alrededor de los 77.03 billetes verdes por barril.