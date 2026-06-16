Wall Street abre mixto en espera de acuerdo de paz entre EU e Irán: ¿Cómo opera HOY?

Las negociaciones de renta variable registran mayormente cambios positivos, mientras siguen apuntaladas por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el cual se espera sea firmado este viernes en Ginebra.

En Wall Street el Dow Jones es el único que registra un aumento de 0.61 por ciento, en los 51 mil 992.73 enteros, mientras que las bajas son de 0.20 por ciento para el Nasdaq, en los 26 mil 636.10 puntos, y el S&P 500 con 0.16 por ciento menos, ronda en las 7 mil 542.44 unidades.

“Anticipamos la jornada será positiva, los inversionistas continúan optimistas ante la posibilidad de que la guerra en Medio Oriente llegue a su fin pronto. Por otro lado, estarían centrando su atención en la primera decisión de política monetaria del Fed bajo la presidencia de Kevin Warsh, el día de mañana, en donde el consenso espera que se mantengan sin cambios, las tasas”, destacaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Por su parte, las ganancias del lado de Europa son de 0.82 por ciento, para el CAC 40 de Francia con 8 mil 453.05 enteros, el FTSE 100 de Londres gana 0.62 por ciento, con 10 mil 495.20 puntos, el IBEX 35 de España sube 0.49 por ciento, con 19 mil 125.70 enteros, y el DAX en Alemania con 0.15 por ciento más, opera en las 24 mil 928.71 unidades.

En nuestro país, los dos centros bursátiles operan de manera dispar, ya que, por un lado, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 68 mil 167.67 unidades, cede 0.06 por ciento, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 371.49 enteros, suma 0.06 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 77.13 dólares por barril, al restar 4.45 por ciento, mientras que el Brent con 3.67 por ciento menos, cotiza en los 80.16 billetes verdes por unidad.