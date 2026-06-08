Wall Street abre con números verdes: Nasdaq sube más de 1% este lunes

Las negociaciones al interior de Wall Street son apuntaladas por compras de oportunidad, luego de la venta masiva de títulos del sector tecnológico, mientras los inversionistas siguen de cerca las noticias en el frente geopolítico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el alto el fuego en Irán.

El Nasdaq registra un incremento de 1.23 por ciento, en los 26 mil 27.81 enteros, seguido por el S&P 500 que sube 0.61 por ciento, a 7 mil 427.26 unidades, y el Dow Jones con 0.30 por ciento más, se coloca en los 51 mil 21.83 puntos.

Las ventas estuvieron, mayoritariamente, protagonizadas por tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

Una de las razones de las pérdidas en el sector es la inclinación del mercado por un escenario de tipos de interés altos durante más tiempo, que se aleja de la estrategia económica de Trump, y el optimismo que envuelve a las empresas relacionadas con la IA.

Las acciones de compañías como Micron sumaban 9.1 por ciento; las de Broadcom, un 2.5 por ciento, y las de Nvidia, 1.61 por ciento.

“Los índices estadounidenses apuntan al alza, mientras los inversionistas evalúan si la reciente corrección de las acciones tecnológicas atraerá nuevamente compradores tras el fuerte retroceso del viernes. El principal foco sigue siendo la escalada en el conflicto entre Israel e Irán, que impulsó los precios del petróleo y elevó la preocupación sobre el suministro energético”, destacan analistas de GBM.

Así cotiza la BMV HOY

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan descensos de 0.57 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 65 mil 74.34 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 322.81 enteros, cede 0.44 por ciento.

Del lado de Europa los números rojos son encabezados por el DAX en Alemania con 0.57 por ciento, en los 24 mil 621.28 enteros, el IBEX 35 de España cede 0.32 por ciento, en las 18 mil 287.0 unidades, y el FTSE 100 de Londres con 0.20 por ciento menos, alcanza los 10 mil 345.51 puntos, mientras que el CAC 40 de Francia resta 0.20 por ciento, con 8 mil 201.61 enteros.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 91.44 dólares por barril, ya que sube 0.99 por ciento, mientras que el Brent con 1.53 por ciento más, cotiza en los 94.51 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.