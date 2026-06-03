Musk, cerca de ser trillonario: SpaceX busca recaudar 75 mil mdd en la mayor salida a bolsa de la historia

SpaceX busca recaudar 75 mil millones de dólares en una oferta pública inicial que sería la mayor de todos los tiempos, ya que la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk apunta a un debut histórico que podría allanar el camino para más megasalidas a bolsa.

La compañía con sede en Starbase, Texas, planea comercializar alrededor de 555.6 millones de acciones a 135 dólares cada una, según la documentación presentada el miércoles ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). A ese precio, SpaceX tendría un valor de mercado de casi 1.77 billones de dólares, según las acciones en circulación que figuran en la documentación.

La decisión de Musk de ofrecer acciones a un precio fijo antes de la recepción de pedidos es prácticamente inaudita en las grandes OPV estadounidenses, a diferencia de lo que ocurre en Europa y Asia. La mayoría de las empresas suelen anunciar un rango de precios antes de comercializar las acciones durante las presentaciones a inversores, y solo un puñado de pequeñas empresas desaprovechan la oportunidad de medir la demanda y, potencialmente, generar expectación fijando el precio en el máximo o por encima de él.

Con una salida a bolsa de 75.000 millones de dólares, SpaceX superaría fácilmente el récord de 29.400 millones de dólares alcanzado por Aramco en 2019, y abriría la puerta a las cotizaciones de OpenAI y Anthropic PBC. Se espera que estas empresas busquen salidas a bolsa de miles de millones de dólares si siguen adelante con sus planes de cotizar este mismo año, satisfaciendo así el insaciable interés de los inversores por la inteligencia artificial.

Si se tienen en cuenta las opciones sobre acciones para empleados y las unidades de acciones restringidas, la empresa tendría un valor totalmente diluido de al menos 1.8 billones de dólares. Esto contrasta con la valoración de 1.25 billones de dólares que la empresa, conocida formalmente como Space Exploration Technologies Corp., alcanzó en febrero cuando adquirió el negocio de inteligencia artificial de Musk, xAI, según informó Bloomberg News.

Con un valor de 1.8 billones de dólares, SpaceX sería más grande que todas las empresas del índice S&P 500, excepto seis, y mayor que la propia Tesla Inc. de Musk.

IA, Starlink y Marte: los ambiciosos planes de SpaceX

La venta de acciones está programada para el 11 de junio y se espera que SpaceX comience a cotizar al día siguiente, según los términos del acuerdo consultados por Bloomberg News. La presentación de la documentación prepara a la compañía para iniciar el proceso formal de marketing para la salida a bolsa el jueves, donde Musk y los ejecutivos presentarán oficialmente su propuesta a los inversores, detallando los ambiciosos planes de SpaceX no solo para la computación de IA orbital a gran escala, sino también para expandir su negocio de comunicaciones inalámbricas directas a teléfonos móviles, aumentar la producción de semiconductores de IA con Tesla y, finalmente, construir bases en la Luna y una colonia en Marte.

El reto sigue siendo conciliar las ambiciosas metas de SpaceX con su historial reciente. La compañía registró una pérdida neta de 4940 millones de dólares el año pasado sobre unos ingresos de 18 mil 700 millones de dólares, frente a un beneficio neto de 791 millones de dólares sobre unos ingresos de 14 000 millones de dólares en 2024, según la documentación presentada.

La documentación revela que SpaceX firmó un contrato con Anthropic para proporcionar servicios de computación de IA por 1250 millones de dólares al mes, lo que podría compensar las elevadas necesidades de liquidez del negocio de IA. Ambas empresas pueden rescindir el acuerdo con un preaviso de 90 días, y Musk declaró en X el 28 de mayo que SpaceX no se ha comprometido a arrendar la capacidad de computación durante años, aunque es “posible”.

Se espera que Musk, la persona más rica del mundo según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, mantenga un control estricto sobre la empresa. Tras la salida a bolsa, tendrá el 84.4 por ciento del poder de voto, frente al 85 por ciento actual, gracias a las acciones de Clase B, que otorgan 10 votos cada una, en comparación con el único voto de las acciones de Clase A. El 93.6 por ciento de las acciones de Clase B que posee Musk le permite elegir al 51 por ciento del consejo de administración y decidir si se aparta de sus cargos directivos, lo que le impide ser despedido en contra de su voluntad.

Los críticos de la estructura de la OPV han señalado cómo otorga a Musk un control extenso sobre la empresa, así como disposiciones que, según la ley de Texas, exigirían que ciertas disputas se resolvieran en el tribunal mercantil estatal o mediante arbitraje. En un comunicado del 26 de mayo, la Alianza para la Protección del Valor para los Accionistas, una coalición que representa a varias organizaciones sin fines de lucro, calificó las políticas de gobernanza de la empresa como “un serio intento de eliminar la protección de los accionistas de maneras novedosas e imprudentes, al tiempo que se intenta otorgar una autoridad ejecutiva casi total a la dirección de SpaceX”.

Elon Musk, a un paso de convertirse en el primer trillonario

Al precio de salida a bolsa, el patrimonio neto de Musk se situaría en torno a los 988.000 millones de dólares, según cálculos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg, a punto de convertirse en el primer trillonario. Sin embargo, dado que las acciones pueden venderse a un precio más alto —y las OPV suelen subir en su primer día—, podría alcanzar esa cifra a finales de la próxima semana, cuando se espera que las acciones coticen en bolsa.

Valor Equity Partners seguirá siendo el segundo mayor accionista declarado en términos económicos, con el 6.7 por ciento de las acciones de Clase A, frente al 7.3 por ciento anterior a la salida a bolsa. Antonio Gracias, fundador de Valor y antiguo aliado de Musk, es miembro del consejo de administración y ha respaldado a la compañía aeroespacial durante más de una década.

La compañía de Musk fue pionera en los cohetes reutilizables, que en su momento se consideraron una idea descabellada, y convirtió su división de internet satelital Starlink en la unidad que más ingresos genera dentro de SpaceX. Ahora, SpaceX está presentando a los inversores públicos un mercado potencial de 28.5 billones de dólares, centrado principalmente en la oportunidad que ofrece la infraestructura de inteligencia artificial, que la compañía pretende aprovechar mediante iniciativas como la instalación de centros de datos en el espacio, una tecnología que aún no existe.

SpaceX planea utilizar los fondos para financiar, entre otros fines, la expansión de su infraestructura de IA, lanzamiento de cohetes y satélites, según consta en la documentación presentada. La compañía está obligada a utilizar los fondos provenientes de ciertas financiaciones de deuda y de esta salida a bolsa para amortizar, en un plazo de seis meses, al menos una parte de un préstamo puente de 20.000 millones de dólares, de acuerdo con la documentación. Gran parte de este préstamo se utilizó para obtener deuda basura con intereses elevados para las empresas de redes sociales e IA de Musk.

Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. lideran la operación, en la que participan otros 18 bancos. La compañía prevé debutar en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.