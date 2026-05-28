(VIDEO) Prueba de Blue Origin termina en explosión y una gran bola de fuego antes de su lanzamiento

Blue Origin preparaba el cuarto lanzamiento del cohete New Glenn para desplegar satélites de la red Leo de Amazon, rival de Starlink.

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó en una enorme bola de fuego mientras se sometía a una prueba en una plataforma de lanzamiento en Florida este jueves por la noche, lo que supone un importante revés para la empresa respaldada por Jeff Bezos en sus esfuerzos por desafiar a la dominante SpaceX.

La empresa estaba preparando el cohete para su cuarto lanzamiento, que tenía como objetivo desplegar un lote de satélites para Leo, la red satelital de Amazon.com Inc., rival de Starlink de SpaceX. Ninguno de los satélites se encontraba a bordo del cohete cuando este explotó, según informó un portavoz de Amazon.

En una publicación en X, Blue Origin informó que el cohete experimentó una “anomalía” durante la prueba. La compañía aseguró que todo el personal está a salvo y localizado.

El New Glenn, pieza clave para los planes de exploración espacial de Blue Origin, lleva años de retraso y ha sufrido tiempos de espera más largos de lo previsto entre vuelos. La explosión supone el último revés para su reputación como alternativa fiable al Falcon 9 de SpaceX.

Los representantes de la Administración Federal de Aviación, que otorga las licencias para los lanzamientos comerciales de cohetes, no respondieron a la solicitud de comentarios.

El cohete desempeñará un papel fundamental en el programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es enviar humanos de regreso a la Luna. Además, forma parte de un selecto grupo de vehículos destinados a transportar los satélites de seguridad nacional más importantes de Estados Unidos para el Pentágono.

La NASA no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

En abril, Blue Origin lanzó el New Glenn en su tercer vuelo. El cohete despegó con éxito y el propulsor aterrizó en una barcaza de la compañía en alta mar.

Sin embargo, la parte superior del cohete sufrió un problema en el espacio y no alcanzó el empuje suficiente, impidiendo que el satélite que transportaba para AST SpaceMobile Inc. entrara en la órbita correcta. Finalmente, el satélite cayó a la Tierra y se desintegró en la atmósfera.

La FAA había aprobado recientemente el informe de investigación de Blue Origin que analizaba el problema en el tercer vuelo, y la compañía afirmó que se habían implementado medidas correctivas.