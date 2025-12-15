Fortuna de Elon Musk ‘se va al espacio’: Supera los 600 mil mdd tras nueva valoración de SpaceX

La fortuna de Elon Musk se podría hacer mayor si en los próximos meses SpaceX alcanza una nueva valoración.

La fortuna de Elon Musk alcanzó un nuevo máximo, superando los 600 mil millones de dólares por primera vez gracias a una nueva valoración de SpaceX este lunes 15 de diciembre.

La persona más rica del mundo posee un patrimonio de casi 638 mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, después de que SpaceX alcanzara una valoración de aproximadamente 800 mil millones de dólares en una venta de acciones a accionistas internos, un acuerdo que convierte al fabricante de cohetes con sede en Starbase, Texas, en la empresa privada más valiosa del mundo. Musk es su fundador y director ejecutivo.

La participación del 42 por ciento de Elon Musk, también CEO de Tesla y dueño de X, vale 317 mil millones de dólares después de un descuento de liquidez aplicado a empresas privadas.

Es la primera vez que el índice de riqueza de Bloomberg calcula que una persona tiene un patrimonio superior a los 600 mil millones de dólares. Elon Musk, de 54 años, alcanzó la marca de los 100 mil millones de dólares en 2020, cuando el valor de Tesla Inc., donde también es director ejecutivo, se disparó. Su patrimonio neto era de tan solo 4 mil 800 millones de dólares cuando se incorporó al índice en mayo de 2013.

La fortuna de Musk tiene aún más potencial si SpaceX logra una oferta pública inicial (OPI) el próximo año, donde aspira a una valoración de 1.5 billones de dólares. Esto valoraría la participación de Musk en más de 625 mil millones de dólares, lo que lo acercaría a convertirse en el primer billonario del mundo.

Elon Musk se convierte en el primer hombre en tener una fortuna de 600 mil millones de dólares. (Bloomberg)

SpaceX es la empresa más importante de la industria de lanzamiento orbital con sus cohetes Falcon 9 y ofrece servicios de internet a través de su sistema satelital Starlink. Fue valorada en aproximadamente 400 mil millones de dólares en una oferta secundaria anterior en julio.

Más recientemente, Elon Musk ha promocionado planes para centros de datos de inteligencia artificial basados ​​en el espacio.