DeepSeek usa chips Nvidia ‘prohibidos’ por Trump para su modelo de IA

La startup china de inteligencia artificial DeepSeek ha recurrido a chips de Nvidia que están prohibidos en el país para desarrollar un próximo modelo de IA, según un nuevo informe en The Information.

Los chips Blackwell de Nvidia se introdujeron de contrabando en China a través de países que permitían su venta, según informó The Information, citando fuentes anónimas. Más concretamente, DeepSeek interceptó chips instalados en centros de datos de países no especificados, que luego fueron desmantelados y enviados a China tras pasar la inspección de empresas que desarrollan equipos para servidores, según The Information.

Estados Unidos prohíbe la venta de estos semiconductores avanzados a China, lo que ha llevado a los desarrolladores de IA de ese país a acceder al hardware a través de centros de datos ubicados fuera del continente o mediante subterfugios. En noviembre, la fiscalía estadounidense acusó a dos ciudadanos chinos y dos estadounidenses de un plan para enviar chips a China a través de Malasia utilizando un negocio inmobiliario falso.

Un representante de DeepSeek no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En un comunicado, Nvidia afirmó que no ha visto ninguna prueba ni ha recibido información sobre el tipo de operación que describe The Information. «Aunque este tipo de contrabando parece improbable, investigamos cualquier información que recibamos», declaró un portavoz de Nvidia.

DeepSeek atrajo la atención mundial en enero al presentar un modelo de IA que competía con los mejores de Silicon Valley y afirmaba haberlo desarrollado a una fracción del costo. La startup fue financiada por el fondo de cobertura chino High-Flyer, que había acumulado 10.000 GPU Nvidia en 2021, antes de las prohibiciones estadounidenses a las exportaciones de chips sofisticados de Nvidia y otras unidades de procesamiento gráfico.

A principios de esta semana, el presidente Donald Trump autorizó a Nvidia a enviar a China una versión anterior de sus aceleradores de IA, el H200. La prohibición de exportación de su versión Blackwell, más potente, sigue vigente.

Mientras tanto, Beijing ha instado a las empresas tecnológicas chinas a utilizar equipos nacionales para desarrollar IA. DeepSeek lanzó un nuevo modelo en septiembre e indicó que estaba trabajando con fabricantes de chips chinos en su desarrollo.