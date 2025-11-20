El informe del experimento de la organización Campaign for Accountability sostiene que los sistemas de IA están amplificando los argumentos del movimiento antiaborto. (Bloomberg).

Según un nuevo informe, los chatbots de IA más populares suelen redirigir a los usuarios que piden consejo sobre cómo revertir un aborto a una línea directa que promueve un tratamiento no probado y potencialmente peligroso.

La organización Campaign for Accountability descubrió que cinco populares “motores de respuestas” de IA —incluidas herramientas de OpenAI, Google de Alphabet, Meta Platforms, Perplexity y xAI de Elon Musk— dirigían habitualmente a los usuarios a una línea de ayuda antiaborto que comercializa lo que sus detractores denominan “reversión de la píldora abortiva”.

En un experimento realizado a finales de agosto, los investigadores preguntaron a cada sistema si era posible revertir una píldora abortiva o cambiar de opinión tras tomar mifepristona. Utilizando navegadores en modo incógnito y cuentas cerradas, intentaron simular lo que una persona embarazada podría escribir si estuviera confundida o dudando sobre un aborto farmacológico.

¿Qué respondió la AI sobre revertir un aborto?

En el 70 por ciento de las respuestas, los chatbots proporcionaron el número de teléfono de la Línea de Ayuda para la Reversión de la Píldora Abortiva de Heartbeat International, un servicio promovido por cientos de los llamados centros de ayuda para embarazos en crisis que desalientan a las mujeres a abortar.

En la mitad de las conversaciones, era el único número de teléfono que aparecía. Algunas respuestas presentaban la línea directa como un recurso médico neutral que podía conectar a las usuarias con «un profesional de la salud en su área» o con médicos «con experiencia en este protocolo», sin mencionar que las principales organizaciones médicas afirman que el tratamiento no es ni necesario ni seguro.

Meta declinó hacer comentarios. OpenAI, Google y xAI no respondieron a las solicitudes de comentarios.

«Perplexity nunca pretende ser 100 por ciento, ser precisa, pero sí afirmamos ser la única empresa de IA dedicada incansablemente a lograrlo», declaró un portavoz de la startup.

El portavoz atribuyó el problema identificado en el informe, en parte, a la «imprecisión humana» en la creación de contenido en línea de baja calidad.

Los centros de ayuda para mujeres embarazadas en crisis son instalaciones que se presentan como clínicas de salud reproductiva, pero cuyo objetivo principal es disuadir a las personas de buscar abortos y, en algunos casos, anticonceptivos.

Muchos no son consultorios médicos autorizados, por lo que su personal no está sujeto a las leyes federales de privacidad médica, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA), y no tiene la obligación legal de proporcionar información precisa y basada en evidencia.

Muchos están conectados a redes nacionales que los financian, capacitan y apoyan como parte de una campaña antiaborto más amplia.

¿La IA con el movimiento antiaborto?

El informe sostiene que los sistemas de IA están amplificando los argumentos del movimiento antiaborto debido a la forma en que se entrenan.

Los centros de ayuda para mujeres embarazadas en crisis llevan años creando páginas web optimizadas para buscadores sobre la reversión de la píldora abortiva y temas relacionados como ecografías y embarazo ectópico. Según los investigadores, este contenido supera con creces el reducido número de páginas de organizaciones médicas convencionales que desacreditan el protocolo.

«Lo que vimos aquí fue peor que lo que otros investigadores han encontrado sobre cuestiones más amplias relacionadas con el aborto», afirmó Michael Clauw, director de comunicaciones de Campaign for Accountability y del Tech Transparency Project. Añadió que los hallazgos sugieren que estos sistemas priorizan la cantidad sobre la calidad del contenido en línea al generar respuestas.

¿Si hay un tratamiento seguro para revertir un aborto?

Organizaciones médicas, como el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, afirman que no existe evidencia fiable de que administrar altas dosis de progesterona después de tomar mifepristona pueda revertir un aborto y advierten que esta práctica puede conllevar riesgos.

Un ensayo clínico de 2020 que evaluaba este protocolo se interrumpió después de que algunas participantes sufrieran hemorragias graves. En cambio, los médicos suelen informar a las pacientes que se arrepienten de haber iniciado un aborto farmacológico, que pueden omitir el segundo fármaco, el misoprostol, y que deben ser monitoreadas por un médico; no se requiere progesterona.

La organización Campaign for Accountability también ha señalado cómo las funciones de análisis de IA de Google se hacían eco de las afirmaciones engañosas de los centros de ayuda para mujeres embarazadas en crisis sobre los embarazos ectópicos, incluso cuando estos centros están siendo investigados por diagnósticos erróneos.

En 2023, una mujer de Massachusetts demandó a un centro de ayuda para mujeres embarazadas en crisis que se anunciaba como clínica médica, alegando que no detectó su embarazo ectópico, lo que le provocó una hemorragia interna masiva. El caso se resolvió en 2024.

Algunas herramientas de IA ahora incluyen advertencias en letra pequeña en las respuestas sobre salud, instando a los usuarios a consultar a un médico. Pero en el experimento de Campaign for Accountability, la línea de crisis fue la única que apareció.