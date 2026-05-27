‘Ya me toca’: Andy López Beltrán revela que tenía acuerdo con AMLO para no participar en política

El hijo del expresidente López Obrador anunció su intención de competir por una diputación federal en las elecciones de 2027.

Andrés Manuel López Beltrán, quien confirmó que buscará una diputación federal por Tabasco en las elecciones de 2027, reveló que durante años mantuvo un acuerdo con su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para no incursionar en la política mientras él permaneciera activo.

En una entrevista para la radiodifusora ‘XHVX La Grande de Tabasco’, López Beltrán explicó que, aunque lleva más de 15 años involucrado en actividades políticas, decidió esperar hasta el retiro de su padre para competir por primera vez en las urnas y así no “estorbar” en su carrera.

“Es interesante que es la primera vez que voy a ser candidato a un puesto de elección popular. ¿Por qué esperé tanto tiempo? Bueno, porque yo tenía un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador acerca de que yo no iba a participar en política el tiempo que él estuviera en activo.“, explicó.

Sin embargo, agregó que ahora que su padre se ha retirado completamente de la política desde hace más de un año y medio, creyó que “por primera vez era justo participar en la elección de 2027”.

¿AMLO respaldó las aspiraciones de López Beltrán en Tabasco?

El hijo del exmandatario sostuvo que no quiso competir mientras López Obrador estaba en el poder para no beneficiarse políticamente de su nombre o apellido.

“Moral, éticamente, no era correcto porque eso me hubiera dado una ventaja”, expresó.

Afirmó que actualmente compite “en igualdad de condiciones” con otros aspirantes y subrayó que en su momento no quiso convertirse en un factor de desgaste para el entonces presidente ni alimentar las críticas hacia su familia.

“Yo no quise estorbar su carrera. Creo que eso es parte del acuerdo y el por qué de no participar. No se trataba de estorbarle a él de ninguna manera, o que nos utilizaran para criticarlo a él y el tiempo que estuvo activo. Por lo mismo, me mantuve al margen, pero ahora ya me toca y estoy de regreso en Tabasco.“, declaró.

López Beltrán añadió que conversó con su padre sobre la decisión y aseguró que el exmandatario recibió con agrado la noticia, especialmente por haber elegido Tabasco como punto de partida de su carrera electoral.

“Sí le platiqué y él estaba más que de acuerdo. Y lo hizo muy feliz, además, que mi decisión fuera que voy a iniciar mi carrera política en Tabasco.”, contó.

Andy López afirma que evitará medios que ‘difundan mentiras’

Durante la entrevista, López Beltrán también adelantó cómo será su relación con los medios de comunicación durante su campaña rumbo a 2027.

Acusó a algunos medios de actuar como “voceros de la oposición” y aseguró que evitará acudir a espacios que, según dijo, difunden “mentiras” sobre él y su familia.

“No voy a legitimar nunca medios que se dedican a repetir mentiras acerca de tu servidor, acerca de nuestra familia”, señaló.

Afirmó que dará prioridad a medios locales y comunitarios de Tabasco, a los que definió como “la voz del pueblo”, al considerar que visibilizan las necesidades y problemáticas de la población.

Hijo de AMLO abandona cargo en Morena rumbo a 2027

La decisión de Andy López Beltrán de competir por una diputación federal también implicó su salida de la Secretaría de Organización de Morena, cargo que ocupaba desde 2024 dentro de la dirigencia nacional del partido.

De acuerdo con reportes difundidos esta semana, López Beltrán dejó además su posición en la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para enfocarse en su proyecto político rumbo a los comicios intermedios de 2027.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador buscará participar en el proceso interno para definir la candidatura a diputado federal por el Distrito 6 de Tabasco, que abarca los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.