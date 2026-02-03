Adán Augusto: ‘Elección 2027 no será fácil’; anuncia giras y descarta apoyo a ‘Andy’ López Beltrán

El senador tabasqueño descartó buscar una embajada o pedir licencia tras dejar su cargo en el Senado. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Morena no tendrá fácil la elección 2027, por lo que se necesita trabajo de territorio, afirmó Adán Augusto López Hernández, excoordinador de Morena, en entrevista con medios de comunicación; rechazó que vaya a coordinarle campaña a Andrés Manuel López Beltrán, ante una eventual candidatura.

“Siempre he sido alguien dedicado al territorio, a la organización político electoral. Ahora más que nunca el movimiento, el partido requiere del trabajo de todos. No va a ser fácil el 2027, pero yo creo que las cosas van a salir muy bien, expresó antes de iniciar la sesión ordinaria.

El tabasqueño afirmó que desde este fin de semana saldrá a hacer trabajo territorial.

“Yo valoré la posibilidad de irme a realizar trabajo territorial. Ya este mismo fin de semana voy a estar en Puebla el viernes. El sábado voy a otro estado”.

Si bien se enfocará en el cuarta circunscripción, afirmó que también ayudará en otros estados.

Aunque es muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya dejado la coordinación de la bancada ante una eventual candidatura de Andrés Manuel López Beltrán, actual secretario de Organización del partido e hijo del exmandatario.

“Eso sólo existe en la imaginación de Roberto Madrazo. Fui suficientemente claro el fin de semana, dije por qué había tomado la decisión de retirarme de la coordinación y a qué voy ahora”.

Afirmó que sigue sin abordar su salida con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y dentro de la bancada sólo informó a su sucesor Ignacio Mier, y a Laura Iztel Castillo, presidenta de la mesa directiva, el mismo día que hizo pública su decisión: “Se sacó de onda”.

Respecto de que su compañero Gerardo Fernández Noroña dijo que fue un error político, porque se da la razón a la oposición, expresó que “el siempre dice las cosas como son”, y pronto platicará con él.

El senador descartó la posibilidad de pedir licencia, así como buscar ser embajador.

“La mejor embajada a la que puede aspirar un político es la embajada territorial dentro de la República Mexicana”.

Aunque deja la coordinación tras escándalos por haber tenido un narcosecretario cuando gobernador en Tabasco, mencionó que camina tranquilo, pues a la fecha no hay investigación en su contra.

“Siempre. Ahora venía caminando en una calle en Polanco, creo que el viernes, y se me aceró un señor y volteaba a ver para todos lados para ver si traía escolta”, ejemplificó.