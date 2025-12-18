¿Cuentas claras, amistades largas? Monreal exige reglas en Morena para evitar rupturas rumbo a 2027

Monreal advirtió que la competencia interna será cerrada en estados como Quintana Roo, Zacatecas y Guerrero. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a su partido a establecer reglas claras para la selección de candidatos a gubernaturas, con el objetivo de evitar rupturas y posibles escisiones dentro de la coalición oficialista.

En entrevista con medios, el legislador advirtió que la competencia interna entre aspirantes de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) será cerrada en entidades como Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero y Querétaro.

Monreal subrayó que, sin reglas definidas, el proceso podría enfrentar “problemas serios de deserciones anticipadas o de brusquedad”, lo que pondría en riesgo la cohesión del movimiento rumbo a los comicios de 2027.

Cuestionado sobre el riesgo de una escisión, el coordinador parlamentario respondió que esta no ocurrirá si se privilegia la unidad por encima de intereses personales. “Tenemos que poner por delante la unidad y, sobre todo, el movimiento. No debemos hacer caso a ambiciones personales”, afirmó.

Monreal también destacó la necesidad de establecer lineamientos claros de participación política que garanticen procesos transparentes, en los que no influyan el dinero, el tráfico de influencias ni actos ilícitos en la definición de candidaturas.

Atribuyó la intensidad de la competencia interna a la fortaleza que ha alcanzado Morena, al señalar que militantes y figuras de otras fuerzas políticas ven en el partido una vía para acceder a cargos de representación popular o puestos en la administración pública.

“Si no somos cuidadosos en la selección de candidatos, vamos a tener problemas serios”, advirtió.

Monreal descarta riesgos en reforma electoral

En otro tema, el legislador se refirió a la inminente reforma electoral y a las diferencias que existen con los aliados del PVEM y PT, particularmente en lo relativo a la reducción de legisladores plurinominales y del financiamiento público a los partidos políticos.

Pese a estos conflictos, Monreal aseguró que no está en riesgo la mayoría calificada necesaria para aprobar las reformas constitucionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No creo que haya problemas y tampoco creo que haya riesgos para la mayoría calificada a favor de las reformas que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum, pero obviamente nos va a requerir mucho trabajo y flexibilidad”, explicó.

De acuerdo con el legislador, hay al menos cinco grandes ejes que podrían incorporarse a una eventual reforma constitucional:

El primero plantea modificar la representación proporcional, actualmente conformada por 300 diputados de mayoría relativa y 200 plurinominales.

Un segundo eje propone reducir la Cámara de Diputados a 400 integrantes, con entre 100 y 150 legisladores plurinominales, así como mantener al Senado en 96 escaños.

a 400 integrantes, con entre 100 y 150 legisladores plurinominales, así como mantener al Senado en 96 escaños. El tercer punto se refiere a la integración de los órganos electorales, en particular del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se debate si los consejeros deben ser electos por voto directo, mediante insaculación u otro mecanismo.

del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se debate si los consejeros deben ser electos por voto directo, mediante insaculación u otro mecanismo. También se analiza el sistema de partidos, la periodicidad para crear nuevas fuerzas políticas, la fiscalización, los topes de aportaciones y la reducción de recursos públicos para campañas y actividades ordinarias.

Además, la reforma electoral podría incluir cambios a la consulta popular, la revocación de mandato para realizarla el mismo día de la elección, y el voto obligatorio.

Con información de Quadratín.