Fernández Noroña acusa a Ricardo Monreal de frenar el desafuero contra ‘Alito’ Moreno: ‘No mueve un dedo’

Gerardo Fernández Noroña afirmó que Ricardo Monreal le aseguró de manera directa, hace unas semanas, que el tema del desafuero se atendería. [Fotografía. Cuartoscuro]

¡Vamos, haz algo! Todo parece indicar que el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, no está del todo conforme con las labores del diputado Ricardo Monreal Ávila, a quien acusó de frenar políticamente el avance del proceso de desafuero contra Alejandro Moreno, senador del PRI.

Los señalamientos de Gerardo Fernández Noroña contra el líder de la bancada morenista en San Lázaro ocurren poco antes de que se cumplan cuatro meses de la pelea que el expresidente del Senado protagonizó con el dirigente priista durante una sesión de la Comisión Permanente.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, Fernández Noroña sostuvo que los señalamientos contra ‘Alito’ Moreno no se limitan a aquel encontronazo en el Senado, sino que abarcan presuntos actos ilícitos cometidos durante su gestión como gobernador de Campeche. En ese contexto, afirmó que el desafuero depende de una decisión política y no de la ausencia de elementos legales.

“Desde el robo que le hizo Alejandro Moreno al pueblo de Campeche hasta cualquier cantidad de ilícitos que ha cometido, lo pueden llevar a la cárcel. Sólo es cosa de que Ricardo Monreal se decida a que se lleve a cabo el proceso de desafuero”, expresó.

De igual forma, el legislador de Morena reprochó que, pese a los señalamientos, Alejandro Moreno continúe en cargos internos y sin consecuencias dentro del Congreso. Señaló que incluso la remoción del líder priista de una comisión legislativa quedó detenida, a pesar de contar con el respaldo mayoritario del grupo parlamentario de Morena.

Fernández Noroña afirmó que Ricardo Monreal le aseguró de manera directa que el tema del desafuero se atendería. Sin embargo, sostuvo que han pasado varias semanas sin que exista algún avance concreto.

“A mí me dijo Ricardo Monreal: ‘sí, vamos a proceder’. Me lo dijo en mi cara hace mínimo tres semanas y no mueve un dedo”, señaló.

En sus declaraciones, el expresidente del Senado también hizo referencia a la pelea que ocurrió en el Congreso de la CDMX el pasado 15 de diciembre, episodio que utilizó como ejemplo para advertir sobre la normalización de conductas violentas en espacios legislativos. Afirmó que permitir este tipo de hechos sin consecuencias contribuye a un ambiente de impunidad.

¿Qué pasó en la pelea entre Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña en el Senado?

El 27 de agosto, durante una sesión de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno protagonizaron un altercado en el que también se vieron involucrados los diputados del PRI: Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Erubiel Lorenzo Alonso Que y Rubén Ignacio Moreira Valdez.

Durante el encontronazo, Emiliano González, colaborador cercano a Fernández Noroña, terminó con heridas en el cuello y el brazo tras ser empujado por ‘Alito’ Moreno.

Tras ese enfrentamiento, Gerardo Fernández Noroña y su colaborador presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de agresión y amenazas.

Sin embargo, hasta el momento la fiscalía no determina si existen elementos para ejercer acción penal y, en su caso, solicitar a la Cámara de Diputados el inicio de un juicio de procedencia para retirar el fuero al senador priista.

Ese procedimiento es independiente de otras solicitudes de desafuero promovidas contra Alejandro Moreno. Desde 2022, la Fiscalía de Campeche presentó peticiones para retirarle la inmunidad constitucional por presunto enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones durante su administración estatal.