Noroña acusa que hay una campaña en su contra tras criticar a Grecia Quiroz y ‘vacío’ de medios

Gerardo Fernández Noroña hizo una conferencia de prensa para defenderse ante los señalamientos de misógino por críticas a Grecia Quiroz. (Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña ve una campaña en su contra luego de arremeter contra Grecia Quiroz y defender a sus compañeros morenistas michoacanos, a quienes la alcaldesa de Uruapan pidió investigar por el asesinato de Carlos Manzo.

En diferentes momentos, en sus redes sociales y después desde la tribuna del Senado, Fernández Noroña calificó como ‘fascista’ y de ‘ultraderecha’ a Quiroz para defender a Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos.

Las declaraciones del senador fueron catalogadas como misóginas. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández, pidieron “sensibilidad” al legislador.

El 26 de noviembre, Fernández Noroña ofreció una conferencia en un salón vacío, donde medios de comunicación no asistieron para dar eco a sus comentarios tras su marcado posicionamiento.

“No me sorprende el vacío de los medios de comunicación que hoy dolosamente han estado buscando a cuanta senadora puedan para hacer la campaña que traen en mi contra y vengo a dar la cara y no se presenta ni uno solo. Es una campaña insidiosa, una campaña de mala fe, una campaña que toma señalamiento que sostengo (...) yo no he hecho ningún comentario misógino”, sostuvo el senador morenista.

¿Por qué Grecia Quiroz pide investigar a morenistas por el asesinato de Carlos Manzo?

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, hizo un llamado el 13 de noviembre para investigar a los morenistas Raúl Morón, senador; Leonel Godoy, diputado federal; e Ignacio Campos, expresidente municipal.

Afirmó que Carlos Manzo señaló a estos tres políticos y los hacía responsables “de ciertas cosas, acciones que en su momento que ellos hicieron”.

Dijo que el exalcalde de Uruapan “le estorbaba a mucha gente” por la base social que tenía y fue criticado por la inacción de las autoridades para detener a criminales.

Noroña ‘gana rivalidad’ con el Movimiento del Sombrero

Los comentarios de Gerardo Fernández Noroña molestaron al diputado local, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, miembro del Movimiento del Sombrero, quien pidió no meterse con Grecia Quiroz luego del asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

Afirmó que, en caso de que el senador morenista visite el estado, “el pueblo” será quien le demuestre que no es bienvenido en Uruapan y Michoacán luego de sus declaraciones.

“Lo esperamos en Uruapan, pero por obvias razones no es bienvenido en Uruapan y en Michoacán, y eso se lo va a demostrar el pueblo el día que venga”, declaró en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

En sus redes sociales, Bautista Tafolla lo retó a discutir entre ellos, pero pidió dejar fuera de la discusión a Grecia Quiroz, “víctima de quien no entiende su dolor”.