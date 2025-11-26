Sheinbaum critica al PAN por denunciar en EU ‘represión’ en marcha de Generación Z: ‘¿Por qué van allá?’

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 26 de noviembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña con respecto a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo.

Sheinbaum critica al PAN por presentar denuncia contra México en Washington

Claudia Sheinbaum ‘se lanzó’ contra el Partido Acción Nacional (PAN) por denunciar en Washington una supuesta represión durante la marcha de la Generación Z.

“Por qué no lo hacen aquí, por qué se van a Estados Unidos, como si aquí no hubiera medios de comunicación”, agregó la mandataria.

El PAN anunció que denunciarán ante instancias internacionales la represión y violencia durante la primera manifestación de la Generación Z.

“Un legislador de un partido de oposición, que casi no tiene ya apoyo popular en México, y que se va al extranjero en Estados Unidos a Washington a denunciar al gobierno mexicano, ¿qué opinan ustedes, qué opina el pueblo?“, cuestionó.

¿De qué habló Sheinbaum con Xiomara Castro, presidenta de Honduras?

La presidenta Sheinbaum contó cómo fue su reunión con Xiomara Castro, presidenta de Honduras, y agradeció su visita a México.

“Vino a agradecer el apoyo que le ha dado México a su gobierno porque vendrá el programa Sembrando Vida y ahora en una segunda etapa Jóvenes construyendo el futuro”, dijo Sheinbaum.

Además, la mandataria destacó que el domingo hay elecciones en Honduras por lo que Xiomara Castro le expresó su preocupación de que se respete la voluntad del pueblo y no haya injerencismo.

“Es un buen gobierno, ella disminuyó la pobreza extrema con programas similares a los nuestros”, agregó Sheinbaum.

Así será Coatlicue, la supercomputadora ‘más poderosa de América Latina’

José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, detalló que la supercomputadora que se construirá en México llevará el nombre de Coatlicue.

Su construcción llevará 24 meses y será en enero cuando se decida el lugar donde estará ubicada.

Una supercomputadora es una computadora hecha de miles de procesadores que trabajan al mismo tiempo en la solución a un mismo problema que usa millones y millones de datos.

Su uso se centra en analizar cantidades inmensas de datos en segundos para mejorar decisiones importantes, avanzar más rápido en temas complejos e impulsar el desarrollo tecnológico del país como la prosperidad económica.

¿Qué dice la Ley de Aguas que molestó a los agricultores? Esto explicó Conagua

Ante la molestia de los agricultores sobre la iniciativa de la Ley de Aguas, Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recordó cómo está integrada dicha propuesta de reforma. Se trata de los siguientes puntos principales:

El binomio tierra-agua están garantizados.

están garantizados. Se mantienen los derechos de agua para heredar.

Todos quienes tienen una concesión , tienen asegurados sus derechos.

, tienen asegurados sus derechos. Evita el acaparamiento, por lo que ya no se mantendrán títulos de concesión que no sean utilizados.

Con la eficiencia del uso del agua se promueve la tecnificación en el riego.

La reforma incluye las bases para la reglamentación del artículo 4º Constitucional, por lo que la Ley de Aguas será para sentar las bases para que el Estado mexicano recupere el manejo de las aguas nacionales en favor del pueblo.

Con ello, se establecen las bases para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, así como definir las competencias de los tres niveles de gobierno.