Citlalli Hernández ‘regaña’ a Noroña por dichos contra Grecia Quiroz: ‘Se puede expresar de otra forma’

Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, ya salió a ‘regañar’ a Gerardo Fernández Noroña por sus comentarios recientes contra Grecia Quiroz, luego de que el senador afirmar que la viuda de Carlos Manzo “despertó su interés” por la gubernatura de Michoacán.

La funcionaria hizo un llamado a los hombres de todos los partidos políticos a revisar la forma en que participan en el debate público y a evitar expresiones que vulneren a las mujeres. Esto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La secretaria pidió una mayor sensibilidad en declaraciones relacionadas con figuras políticas, incluidas aquellas dirigidas a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien a inicios de mes enfrentó el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

“Todos los hombres de todos los partidos políticos tienen mucho por hacer, por reconstruir, por repensar cómo seguir formando parte del debate público, pero sin que el machismo, la misoginia o alguna expresión que vulnere a las mujeres acompañe estos debates”, explicó ante medios de comunicación la funcionaria federal.

Citlalli Hernández mencionó directamente al senador Gerardo Fernández Noroña en su mensaje. Reconoció que su estilo suele ser más criticado por ser confrontativo, pero insistió en que el llamado aplica a todos los hombres involucrados en la política.

Ante los cuestionamientos sobre las expresiones de Fernández Noroña contra Grecia Quiroz, la secretaria reconoció que los comentarios generaron reacciones por considerarse poco sensibles y le recomendó usar expresiones menos agresivas para mejorar el debate público.

“Desde el punto de vista público hay voces que señalan o que pudieran inferir que sus comentarios fueron poco sensibles. Al final estamos en el debate público y yo creo que podemos debatir, podemos decir lo mismo con expresiones menos ofensivas”, comentó.

¿Qué dijo Gerardo Fernández Noroña contra Grecia Quiroz?

Durante una transmisión en redes sociales, Gerardo Fernández Noroña criticó a Grecia Quiroz después de que la alcaldesa exigió investigar a Raúl Morón y Leonel Godoy por su presunta relación con el homicidio de su esposo, Carlos Manzo.

El legislador de Morena afirmó que la presidenta municipal de Uruapan busca un posicionamiento político rumbo a las próximas elecciones de 2027 y que recibirá el respaldo de los partidos de oposición.

“La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea", señaló Fernández Noroña.

El senador consideró “irresponsables” los señalamientos de Grecia Quiroz hacia los dos políticos morenistas y pidió que acuda a la fiscalía para aportar pruebas si existen.

Ante los cuestionamientos de Fernández Noroña, el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, representante del Movimiento del Sombrero, salió en defensa de Grecia Quiroz y afirmó que ella no consiguió el puesto de alcaldesa por elección, sino por el atentado contra su esposo en el Festival de las Velas, el pasado 1 de noviembre.

“¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está ahí por elección… está ahí porque le arrebataron al amor de su vida“, dijo Bautista Tafolla a través de una publicación en su perfil de Facebook.