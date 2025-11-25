Megabloqueos seguirán y se incrementarán: Agricultores y transportistas rompen diálogo con Segob

Representantes campesinos y transportistas salieron de la Secretaría de Gobernación sin un acuerdo en la mesa de negociación de los recientes megabloqueos. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Después de cuatro horas y media de diálogo, agricultores y transportistas rompieron el diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) ante la falta de acuerdos, por lo que mantendrán los bloqueos en 27 puntos carreteros de 10 estados que realizan desde el martes, e incluso amagan con incrementarlos el miércoles.

Eraclio Rodríguez, líder del Frente Nacional por el Rescate al Campo, acusó que el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, condicionó el diálogo a la liberación de las carreteras y no se comprometió a resolver ningún punto de su pliego petitorio, que incluye aumentar el precio de garantía del maíz a 7 mil 200 pesos por tonelada y modificar la Ley de Aguas.

“Nunca se comprometieron a nada y nosotros obviamente no nos vamos a retirar de los puentes (internacionales), ni nos vamos a retirar de las carreteras ni de las aduanas, hasta en tanto nos den una certeza de que las cosas van a funcionar.

“Lo que nosotros percibimos es que no hay la menor voluntad política del estado mexicano para resolver la crisis que existe ahora en el país de movilidad y, por lo tanto, nosotros decidimos retirarnos de esta mesa hasta que los vuelvan a llamar con una perfecta y con una voluntad diferente”, expresó.

Eraclio Rodríguez agregó que el gobierno ni siquiera se comprometió a pagar los 400 millones de pesos que adeuda a productores de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Baja California, Guanajuato y Tlaxcala; y la apertura de ventanillas para registrar a productores de trigo, un adeudo estimado en 800 millones de pesos.

¿En qué puntos se mantienen los bloqueos?

El martes, los bloqueos se registraron en Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla, Sinaloa y Sonora.

En Chihuahua, la toma de la aduana del puente internacional Córdova-Américas, que conecta Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, cumplió 36 horas y amenaza con extenderse por más tiempo.

Tamaulipas fue la entidad más afectada, pues agricultores mantienen bloqueados diversos puntos de las carreteras Matamoros-Reynosa, tramo Río Bravo-Reynosa; Reynosa entronque Monterrey-Nuevo Laredo y Tampico-Cd. Mante.

En Guanajuato, la carretera federal 90 Pénjamo-Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés, continuaba bloqueada con corte a las 19:30 horas, mientras que en Sinaloa se registran bloqueos en la carretera Mazatlán-Culiacán, cerca de la caseta de cobro Puente de Sinaloa, y en la autopista Licenciado Benito Juárez cerca de la caseta de cobro el Pisal.

En Sinaloa, hasta las 17:00 horas la autopista Guamúchil-Guasave continuaba cerrada, sumando más de 36 horas con cierres intermitentes.

Llaman a mantener la presión al gobierno

Baltazar Valdez, agricultor de Sinaloa, llamó a sus compañeros a que resistan en los bloqueos, pues dijo que eso permitirá llegar a un acuerdo con Segob,

“Necesitamos permanecer ahí. Esto nos ha abierto momentáneamente la puerta aquí en gobernación y estoy seguro de que si resistimos van a volver a buscarnos y ya saben en qué condiciones queremos negociar. Nosotros no vamos a permitir quitarnos de las de las manifestaciones sin antes tener un resultado que la gente está esperando en esta mesa de diálogo”, expresó.