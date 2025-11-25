Transportistas y campesinos bloquean carreteras en 17 estados del país

Ni el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, ni la Antac ni otras agrupaciones de transportistas y campesinos se habían reunido con personal de la Segob. [Fotografía. Cuartoscuro]

Transportistas y campesinos paralizaron ayer con bloqueos al menos 30 puntos carreteros en 17 estados para exigir precios justos para el maíz y seguridad en las carreteras, pues denuncian que día a día son víctimas de robos y extorsiones.

Con corte a las 20:30 horas, los bloqueos continuaban en la carretera federal 90 Pénjamo-Santa Ana Pacueco, en Guanajuato, una de las entidades más afectadas con los bloqueos de octubre que también mantuvieron productores agrícolas; y en la carretera Guamúchil - Guasave, a la altura de la caseta Puente Sinaloa.

La convocatoria, efectuada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), provocó bloqueos en carreteras de:

Aguascalientes

Coahuila

Chihuahua

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Tlaxcala

Querétaro

Tamaulipas

Puebla

Oaxaca

Sinaloa

Veracruz

Zacatecas

En Chihuahua, campesinos tomaron las oficinas de la aduana del puente internacional Córdova-Américas, entre Ciudad Juárez y El Paso, e impidieron el paso de vehículos de carga para presionar a la Secretaría de Gobernación para que retome el diálogo y se eleve el precio de la tonelada de maíz a 7 mil 200 pesos. El bloqueo fue retirado horas después.

“No nos van a detener, es una protesta, no somos delincuentes, no tiene que tener las pinches puertas cerradas (...) Si no se salen, los sacamos”, dijo Eraclio Rodríguez Gómez, líder de los agricultores a personal de la aduana que intentaba frenar su paso.

Otro grupo de agricultores bloqueó el acceso al Puente Internacional Reynosa-Pharr, en Tamaulipas; en Nogales, Sonora, agricultores bloquearon la Garita Mariposa, impidiendo el paso de vehículos pesados hacia Estados Unidos.

Además de elevar los precios de garantía, los productores de maíz también rechazan la Ley de Aguas de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados, al advertir que centraliza el control de los recursos hídricos y podría ser perjudicial para el campo.

¿Qué autopistas del Edomex y CDMX bloquearon los transportistas y campesinos?

Los bloqueos arrancaron durante las primeras horas de este lunes y poco a poco los manifestantes comenzaron a liberar las vialidades. A las 17:10 horas, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que los manifestantes se retiraron de la autopista Cuernavaca-Acapulco, en la caseta de cobro Palo Blanco, por lo que la circulación fue reabierta.

A las 18:00 horas, Capufe informó de la reapertura de la autopista Cd. Mendoza-Córdoba.

El Estado de México fue una de las entidades más afectadas por los bloqueos: las autopistas México-Toluca, México-Pachuca, México-Texcoco, México-Puebla registraron cierres parciales y totales que se extendieron hasta las 16:00 horas. Otras vialidades afectadas fueron la vía José López Portillo, en Ecatepec.

La autopista México-Querétaro, una de las más transitadas del país, registró bloqueos en dos puntos: en las casetas de Tepotzotlán y Palmillas, liberándose la primera a las 16:27 horas y la segunda a las 17:45 horas, de acuerdo con información de Capufe. Otras autopistas que registraron bloqueos fueron:

México-Veracruz - a la altura de Calpulalpan, Tlaxcala

- a la altura de Calpulalpan, Tlaxcala La carretera 45 Norte - a la altura de San Francisco de los Romo

Tampico-Mante

Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas - en la plaza de cobro Santa Casilda

Monclova-Piedras Negras

Maravatío-Zapotlanejo

Carretera federal 57 a la altura del entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo

Acatlán de Juárez-Colima

Monclova-Saltillo

Al cierre de esta edición, ni el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano ni la Antac se habían reunido con personal de la Segob e incluso afirmaron que, contrario a lo dicho por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, nunca fueron convocados.