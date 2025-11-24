Rosa Icela llama a transportistas y agricultores a frenar bloqueos: ‘No hay razón, diálogo está abierto’

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó este lunes 24 de noviembre a los grupos de transportistas y productores agrícolas que mantienen bloqueos en distintos puntos del país a suspender las movilizaciones y retomar las vías de diálogo.

La titular de Segob afirmó que el Gobierno federal mantiene “plena disposición” para atender las demandas de ambos sectores y advirtió que los cierres carreteros “afectan directamente a la ciudadanía”.

“Se exhorta a los convocantes a suspender acciones que afecten a la ciudadanía, reiterando que el Gobierno de México mantiene disposición plena para atender sus planteamientos en un marco de legalidad”, señaló.

La funcionaria aseguró que no existen motivos que justifiquen los bloqueos, salvo que respondan a “motivaciones políticas” en contra de la administración federal.

“La Segob considera que no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional, salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro Gobierno”, sostuvo.

Ante esto, Rosa Icela Rodríguez insistió en que las vías de negociación permanecen abiertas: “No existe razón para mantener dichos bloqueos y manifestaciones, toda vez que el diálogo ha estado permanentemente abierto y existe plena disposición para abordar los planteamientos de los sectores agrícola y transportista”, agregó.

‘Ley de Aguas aún no ha sido aprobada’, responde Rosa Icela Rodríguez a productores

Sobre las protestas del sector agrícola, la secretaria Rosa Icela Rodríguez recordó que la nueva Ley de Aguas aún no ha sido aprobada, por lo que el proceso legislativo sigue en curso en la Cámara de Diputados y existe un foro abierto para la participación de todas las partes.

“En el caso del sector agrícola, la Ley de Aguas no ha sido aprobada; el debate continúa abierto en la Cámara de Diputados y para ello se cuenta con un foro que garantiza la participación de todos los sectores”, afirmó.

Además, señaló que en las últimas tres semanas el Gobierno mexicano ha sostenido más de 200 reuniones con productores, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

¿Qué dijo Segob sobre el paro de transportistas HOY 24 de noviembre?

En relación con los bloqueos de los transportistas, Rosa Icela destacó que se mantienen mesas de trabajo permanentes desde hace varios meses con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El objetivo —dijo— es mejorar la seguridad en carreteras y proteger tanto a conductores como a las mercancías que trasladan.

“Con los transportistas, actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo que se mantienen desde hace varios meses (…) con el objetivo de garantizar la seguridad en carreteras, la integridad de los transportistas y protección de sus trayectos y mercancías en todo el país”, apuntó.

Los transportistas y agricultores advirtieron que bloquearían las siguientes carreteras y avenidas este lunes 24 de noviembre:

Carreteras y autopistas:

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Toluca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca–Acapulco

Avenidas y puntos urbanos: