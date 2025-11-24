EN VIVO: Megabloqueo de transportistas: ¿Qué carreteras y estados estarán en ‘caos’ este lunes?

Representantes de agrupaciones de transportistas y campesinos confirmaron que el megabloqueo de carreteras previsto para este 24 de noviembre será total y no permitirá el paso vehicular. [Fotografía. Cuartoscuro]

El último lunes del mes promete ser un ‘dolor de cabeza’ para automovilistas y ciudadanos en varios estados del país, luego de qué movilizaciones de transportistas y organizaciones campesinas anunciaron un megabloqueo de carreteras para este 24 de noviembre, con cierre de las principales vías del país.

La movilización nacional comenzará a las 8:00 de la mañana, con el objetivo de presionar al gobierno federal para atender demandas relacionadas con seguridad en las vías, extorsión, acceso a documentos de transporte y garantías para el campo.

El megabloqueo fue convocado por tres agrupaciones: la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo.

En conferencia de prensa, representantes de los tres bloques confirmaron que el cierre será total y no se permitirá el paso vehicular.

¿Cuáles serán las carreteras y vialidades afectadas por el Megabobloqueo de transportistas?

En redes sociales, las organizaciones informaron que los principales bloqueos se concentrarán en accesos clave a la Ciudad de México y otras zonas urbanas del país.

A continuación, se detallan las principales vías que se verán afectadas a lo largo del día por el paro nacional de transportistas:

Carreteras y autopistas:

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Toluca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca–Acapulco

Avenidas y puntos urbanos:

Autopista Naucalpan–Ecatepec

Vía José López Portillo

Avenida Gustavo Baz Prada

Circuito Exterior Mexiquense

Boulevard Lomas Verdes (Metro Cuatro Caminos)

Los transportistas exisgen al gobierno federal mejoras en la seguridad vial en carreteras. [Fotografía. Cuartoscuro] (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Qué estados se verán afectados por el megabloqueo de transportistas este 24 de noviembre?

Además del bloqueo en autopistas y carreteras, el movimiento de transportistas y campesinos confirmó el cierre de aduanas y accesos a las principales ciudades del país.

A continuación te indicamos los estados donde se tienen previstos los cierres vehiculares:

Sinaloa

Chihuahua

Ciudad de México

Sonora

Zacatecas

Aguascalientes

Estado de México

Tamaulipas

Veracruz

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Guerrero

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California

Colima

Nayarit

San Luis Potosí

Puebla

¿Cuáles son las principales demandas de transportistas y campesinos?

Los dirigentes señalaron que el objetivo principal es visibilizar el abandono del gobierno frente a la crisis en las carreteras y en el campo.

Denunciaron que los operadores de carga son víctimas constantes de asaltos, extorsiones y amenazas por parte de la delincuencia organizada, así como de autoridades estatales, municipales e incluso de la Guardia Nacional.

También indicaron que los trámites relacionados con el transporte se han convertido en una forma de presión: faltan placas, licencias, revisiones físico-mecánicas y citas médicas. Esta situación, aseguran, afecta directamente las condiciones laborales del gremio transportista.

Del lado agrícola, los campesinos agrupados en el Frente Nacional para el Rescate del Campo exigen una banca de desarrollo exclusiva para el sector, precios de garantía para granos como maíz y frijol, y que estos productos sean excluidos durante la revisión del T-MEC.

Además, solicitan que el Estado reconozca formalmente a la agricultura como un pilar estratégico de la nación y que se establezcan mecanismos de protección permanente para los productores rurales.

Los bloqueos se llevarán a cabo en las principales vías de acceso a la Ciudad de México y en diversas zonas urbanas del país. [Fotografía. Cuartoscuro]

Recomendaciones para el Megabloqueo de transportistas de este lunes

Se prevé que la movilización sea indefinida hasta que las autoridades federales atiendan las peticiones del sector. Por ello, se emiten las siguientes recomendaciones:

Llenar el tanque de combustible.

Monitorear redes oficiales y medios locales.

Considerar rutas alternas o transporte público.

Reprogramar citas o entregas para evitar afectaciones.

Las organizaciones reiteraron que la protesta es pacífica y que no permitirán el ingreso de actores externos ni de partidos políticos.