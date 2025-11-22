Paro nacional del 24 de noviembre: ¿Qué estados serán afectados por el mega bloqueo de transportistas?

La vocera de los transportistas informó que el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se sumará a la protesta. (Foto: Cuartoscuro)

´Ni un paso atrás’. La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) aseguró que realizará un mega bloqueo nacional el lunes 24 de noviembre con el fin de exigir al gobierno atención urgente a la inseguridad, extorsiones y ataques en carreteras.

En entrevista, Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la ANTAC, afirmó que la protesta se realizará luego de meses sin avances en las mesas de trabajo con autoridades federales y que se darán más detalles sobre horarios y estados afectados el domingo.

Sin embargo, adelantó que el paro nacional del 24 de noviembre implicará que los operadores no salgan a carretera, no carguen mercancía y que los bloqueos serán encabezados por organizaciones campesinas en puntos estratégicos del país.

¿Qué estados serán afectados por el mega bloqueo?

Aunque la ANTAC no ha revelado la logística final debido a que “por seguridad no daremos detalles hasta el domingo”, dijo Chumacero.

Sin embargo, sí confirmó que habrá bloqueos en carreteras de Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Chiapas, y posibles afectaciones en la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz y Puebla.

La instrucción para los operadores es clara: No salir a carretera el 24 de noviembre, pues se prevé la toma simultánea de autopistas y accesos a ciudades. Solo se permitirá el paso de ambulancias y emergencias, enfatizó la vocera.

La vocera de los transportistas informó que el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se sumará a la protesta.

Los agricultores buscan precios justos y apoyos para la producción, especialmente de frijol, maíz y otros cultivos. Estados como Guanajuato, Chihuahua, Jalisco y zonas productoras del país ya confirmaron su participación, según la ANTAC.

¿Qué exigen los transportistas al gobierno?

La protesta tiene como eje principal la inseguridad en carreteras, una de las problemáticas más graves para el sector transporte.

“Varios ciudadanos también son víctimas del asalto en carretera… esto es para que el gobierno ya ponga atención”, dijo Chumacero.

Además, denunció extorsiones sistemáticas a operadores por parte de cuerpos policiales:

“Desgraciadamente, la corrupción y la extorsión existen por algunos elementos de Guardia Nacional, seguridad pública estatal y hasta policías municipales”, indicó.

A ello se suma la falta de trámites básicos para el sector como placas, licencias y citas médicas, lo que —acusan— es aprovechado por autoridades para presionar a los transportistas.

¿Qué dice el gobierno sobre los bloqueos de transportistas?

El gobierno federal llamó a los transportistas a continuar por la vía del diálogo y evitar los bloqueos que, aseguró, también afectan a terceros.

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) indicaron que han sostenido “diversas mesas de trabajo” con representantes del sector agrícola y organizaciones de carga, y que existe apertura para atender sus preocupaciones relacionadas con seguridad en carreteras, trámites y precios de producción.

Según el comunicado, la instrucción es clara: los conflictos deben resolverse hablando y evitando acciones que afecten a terceros.

El Gobierno federal subrayó que los bloqueos carreteros representan riesgos para la ciudadanía y generan afectaciones directas al libre tránsito y a la actividad económica.

Por ello, explicó que la administración mantiene reuniones permanentes con agrupaciones nacionales de transportistas y autoridades estatales para atender los puntos de su agenda.