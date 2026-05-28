Sobreviviendo al narco: Migrantes deportados a México están en riesgo por los cárteles, según HRW

Los migrantes están expuestos a la violencia del narco que predomina en México (Foto: TONATIUH NAVARRO/CUARTOSCURO)

El gobierno de Donald Trump ha deportado a cerca de 13 mil cubanos, venezolanos y personas de otras nacionalidades a México, donde quedan expuestos a la violencia de los cárteles, según un informe de Human Rights Watch (HRW).

Estos deportados, muchos de ellos de edad avanzada y con largos años de residencia en Estados Unidos, enfrentan mayor vulnerabilidad en un entorno desconocido y hostil.

Aunque México ha recibido deportados durante años, los actuales son generalmente mayores y tienen más dificultad para integrarse, lo que eleva la urgencia de empleo y atención médica.

El informe de HRW se basa en más de 50 entrevistas realizadas en Tapachula y Villahermosa, en medio de la intensa campaña de redadas migratorias impulsada por Trump.

Muchos inmigrantes que antes no eran prioritarios, como cubanos con décadas en Estados Unidos, han sido detenidos en operativos rutinarios o en sus trabajos.

EU envia a migrangtes a México

Cuba y Venezuela limitan o rechazan los vuelos de deportación, por lo que Washington los envía a México mediante acuerdos bilaterales. “Imaginen tener 60 o 70 años, ser arrancados de su vida de la noche a la mañana y enviados a un país que no conocen, donde las autoridades los dejan abandonados sin acceso a albergue ni atención médica”, señaló Alcira Hava, investigadora de HRW.

Los cubanos son el grupo más numeroso, con más de 4 mil 300 deportados. Más de la mitad de los entrevistados llevaba en Estados Unidos desde los años 80 o 90. Aunque más de la mitad tenía antecedentes penales, solo 16% correspondía a delitos violentos. Ninguno pudo impugnar su deportación ante un juez.

Detenciones del ICE propician suicidios de migrantes

Por otra parte, al menos 10 detenidos, todos hombres, se han suicidado en centros de detención del ICE desde que Trump asumió la presidencia en enero de 2025.

Este ritmo supera el aumento de la población recluida, según una investigación de The Associated Press que revisó datos oficiales, autopsias y registros.

Desde octubre, siete muertes se clasificaron como suicidios, la cifra más alta para cualquier año fiscal en la historia de la agencia.

Nueve de las víctimas eran hispanos de cuatro países y el décimo era chino. Siete de los 10 no tenían antecedentes de delitos violentos.

Los suicidios representan casi una quinta parte de las 51 muertes bajo custodia del ICE en lo que va del año. Expertos como el doctor Sanjay Basu, de la Universidad de California en San Francisco, advierten que “algo está saliendo profundamente mal desde cualquier perspectiva de salud pública o salud mental”.