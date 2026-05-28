El nuevo rostro del desarrollo inmobiliario

Como cada año, el encuentro de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) ha sido el epicentro de anuncios de inversión, tendencias globales y en especial la línea que une la posición de la iniciativa privada con las autoridades.

Esta vez, en The Real Estate Show hubo un cambio relevante, luego de la evidente pausa de los últimos años en el desarrollo en específico de Ciudad de México (CDMX).

La gestión de Bosco Quinzaños ha sido clara respecto a la necesidad de construir ciudades competitivas, incluyentes y sostenibles.

Este año, los 80 socios que integran la ADI comprometieron una inversión de 18 mil 400 millones de dólares en el país, recurso que dejará 397 mil empleos directos e indirectos. Sin embargo, sólo CDMX captará 4 mil 200 millones de dólares.

Por ello, destaca la opción de hacer realidad un desarrollo en la ciudad que recicle y reconvierta, en especial en zonas céntricas dotadas de infraestructura, a través de mecanismos de inversión con una correcta densificación.

La fórmula ideal planteada por esta asociación son bloques de hasta 6 niveles de altura con basamentos comerciales que hagan posible una vida de barrio donde el tejido social, la habitabilidad y la vida a pie se realicen mediante el aprovechamiento del espacio público. Es una realidad que un escenario así haría factible atender la escasez y asequibilidad de vivienda.

Quinzaños aseguró al concluir el foro que el compromiso de inversión podría duplicarse con las condiciones ideales que den certeza.

La propuesta a la Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada se enmarcó en una dinámica de colaboración, visión y compromiso, ya que iniciativa privada y autoridades pueden en conjunto hacer que las ciudades avancen y la sociedad prospere.

Así ha sido en otras gestiones donde el desarrollo inmobiliario ordenado hizo posible construir el legado de ciudades y destinos turísticos. En 2025, esta asociación anunciaba una inversión de 14 mil 500 millones de dólares integrados a 166 proyectos de los sectores industrial, turismo, oficinas, usos mixtos y vivienda.

La entrega de premios es también reflejo de la adopción de tendencias inminentes para favorecer el desarrollo: la sustentabilidad, la tecnología y el desarrollo responsable con enfoque social.

En este sentido, destacan la mención especial que una vez más recibió ProximityParks por la reconversión e inclusión de elementos diferenciadores en su desarrollo de última milla de Lomas Verdes, al igual que Casa del Agua de Grupo Invertierra, un proyecto ubicado en Huixquilucan totalmente orientado a la sustentabilidad y negocios de nueva generación.

El jurado otorgó en primera posición al proyecto turístico residencial Nauka en Riviera Nayarit de Thor Urbana, GFA y Grupo Prodi, seguido por Ánima Village en Baja California Sur de SOMA.En suma, la factibilidad de esos parámetros es clave para el momento actual que demanda el negocio inmobiliario. De ello depende el futuro por venir.