Retail, tecnología y entretenimiento

En los últimos 3 años, la llegada de nuevas cadenas a centros comerciales en México experimentó un salto y abrió puerta a un escenario de expansión diferenciada hacia los conceptos de marcas con sentido.

Esta tendencia plantea un entorno de diversificación en los centros comerciales, en especial en los proyectos consolidados, los desarrollos de usos mixtos y los orientados al lifestyle.

Es también señal de cómo los hábitos del consumidor se han amoldado hacia los modelos de compra híbridos, el uso de la tecnología para eficientar la predicción en las ventas y el sumarse a variables como el desarrollo de tiendas monomarca.

Detrás de esta evolución que hizo factible el aterrizaje de 20 marcas en el lapso de referencia, están múltiples conceptos de entretenimiento que es ya el ancla principal de un gran número de proyectos comerciales.

Además, 2026 será el mejor ejemplo de su consolidación, ya que no sólo se espera un impacto por el Mundial FIFA 2026, sino que este verano se espera de nuevo una gran temporada de lanzamiento de títulos en la pantalla grande.

También lo es porque en el flujo de los centros comerciales, el entretenimiento permite hacer factible el paseo en sus principales áreas, comer, habilitar espacios especializados para actividades para los bebés, niños, adolescentes y los adultos.

La lógica de esta inercia se basa en que si bien la integración de tecnologías facilita a los retailers hacer frente a las necesidades cambiantes y de demanda constante de información del consumidor, entre más entretenimiento tenga un área comercial se logra mejorar la creación de experiencias que no se obtienen de manera online.Esta dinámica ha generado el crecimiento de tiendas mono marca, corners y experiencias inmersivas y de mayor valor a través de pop up, flagships sensoriales, activaciones y la adopción de la IA predictiva.Y no sólo eso, se prevé que dichos cambios inciden en el ticket promedio del consumo, que representará menos productos, pero de más valor.En este escenario dual navegan los 25.4 millones de m2 de área rentable en centros comerciales de más de 10,000m2.De este universo, de acuerdo con el reporte más reciente sobre retail de CBRE México, 51% son de centros comerciales tipo power center, 24% fashion mall y 9% lifestyle.

Importante también considerar que el camino de las marcas nuevas evidencia los mercados donde vendrán nuevos proyectos comerciales parte de ellos conceptualizados en los segmentos fashion mall y lifestyle center. Es el caso de San Luis Potosí, Tulum, Ciudad de México (CDMX), Querétaro y Oaxaca que incorporaron desarrollos en los últimos 3 años.En suma, es una evolución que en el tránsito hacia los modelos híbridos que combinan las compras en tienda con enfoque omnicanal, busca encontrar el ritmo, realidad y emociones que el cliente busca.Sin duda, es una evolución constante que alimenta la perspectiva de retailers, desarrolladores e inversionistas.