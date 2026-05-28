‘Rompen’ CJNG y Cártel de Sinaloa en Baja California; comienzan nueva guerra por el control del estado

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes trajo nuevos reacomodos en el CJNG, provocando la ruptura con Los Chapitos (FOTOS: OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO)

Baja California volvió a colocarse en el centro de la disputa criminal entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, luego de que autoridades estatales identificaran una ruptura en la alianza que mantenían operadores del CJNG con la facción de Los Chapitos en distintos municipios de la entidad.

El escenario ocurre en un estado que, de acuerdo con el Índice de Paz México 2026, concentra el mayor impacto de la confrontación entre ambas organizaciones criminales. El reporte estima que la guerra entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa dejó alrededor de 30 mil homicidios en el país durante la última década, de los cuales 55 por ciento ocurrieron en Baja California.

¿Qué municipios son los más afectados por la guerra entre el CJNG y Cártel de Sinaloa?

La entidad fronteriza es señalada como el principal campo de batalla de esa confrontación, especialmente en ciudades como Tijuana, Mexicali y Ensenada, donde grupos armados mantienen disputas por rutas de tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.

El estudio también advierte que la fragmentación interna del Cártel de Sinaloa, tras el conflicto entre Los Chapitos y la facción de La Mayiza, modificó temporalmente las alianzas criminales en la región.

Después del secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024, la disputa interna escaló y provocó reacomodos entre células criminales en el norte del país.

La alianza entre Los Chapitos y el CJNG en Baja California

Autoridades de seguridad de Baja California habían identificado desde 2025 una cooperación operativa entre integrantes del CJNG y la facción de Los Chapitos en zonas estratégicas de la entidad. El secretario de Seguridad estatal, Laureano Carrillo Rodríguez, señaló que existían evidencias de esa relación criminal en Tecate y Tijuana.

Según el mando estatal, uno de los episodios que confirmó esa alianza ocurrió el 23 de enero de 2026 en el Cerro Cuchumá, donde fuerzas de seguridad detectaron la presencia de integrantes del CJNG junto con miembros de la facción de Los Chapitos.

Carrillo Rodríguez indicó que esa colaboración surgió en medio de la confrontación interna dentro del Cártel de Sinaloa, particularmente contra células vinculadas a La Mayiza y grupos aliados.

Las autoridades también identificaron movimientos de operadores criminales en Mexicali, San Quintín y Ensenada, donde distintas facciones buscaban controlar rutas utilizadas para el tráfico de cocaína y metanfetamina.

En el caso de Tecate, reportes de inteligencia señalaron que integrantes ligados a Los Mayos abandonaron esa facción para integrarse a grupos asociados con el CJNG y Los Chapitos.

El secretario de Seguridad de Baja California aseguró que, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, comenzaron nuevos reacomodos dentro de las organizaciones criminales.

Añadió que los liderazgos actuales permanecen en proceso de definición y que las alianzas entre células delictivas continúan modificándose en distintos puntos de la frontera norte.