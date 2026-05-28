INE sigue sin reaccionar contra partidos politícos que adelantarán campaña para 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) sigue sin arbitrar el partido, aun cuando cinco partidos políticos ya anunciaron que adelantarán la selección de su candidatos para la elección de 2027, advirtió el consejero Arturo Castillo tras la negativa de sus compañeros de aprobar los lineamientos que propuso para regular los actos anticipados de campaña.

INE discute si sancionar actos anticipados de campaña

En sesión de Consejo General, el consejero Castillo reprochó la dilación del INE de entrar a la discusión de cómo fiscalizar y sancionar los actos anticipados de campaña y aunque los consejeros consejeros Uuc-kib Espadas y Rita Bell López le solicitaron a él y al consejero Jorge Montaño –que también presentó una propuesta de lineamientos– bajar los proyectos del orden del día para continuar con el diálogo y llegar al consenso, Castillo se negó ante los 57 días que han transcurrido desde que presentó su propuesta.

“Me parece que ya es mucho el tiempo que ha transcurrido desde que hice yo la propuesta y también es mucha la necesidad de que este instituto se pronuncie ya sobre este tema, en este sentido yo no voy a retirar el punto del orden del día”, indicó.

El consejero Uuc-kib Espadas dijo que no era el momento adecuado para discutir los lineamientos ante la falta de consenso y advirtió que la insistencia de su homólogo podría detonar confrontaciones que en nada ayudan al INE cuando está en el centro del debate por las reformas a la elección judicial y el freno a narcocandidatos que se discuten en el Congreso; el consejero Jorge Montaño sí accedió a bajar su propuesta con el fin de alcanzar consensos.

“No es un secreto para nadie, el Instituto Nacional Electoral en este momento forma parte del debate nacional sobre los procesos electorales que vienen y me parece que lo más adecuado es presentar posiciones, si bien pudieran ser no de consenso al menos no ofrecieran una duplicidad de decisiones y abrieran el marco, lo digo con franqueza a posibles confrontaciones internas que nada ayudan a la institucionalidad de esta autoridad electoral”, sostuvo el consejero.

En tanto, el consejero Martin Faz expresó su apoyo al proyecto de Arturo Castillo y alertó que “esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordene la emisión de estas reglas, como ocurrió en el pasado, implicaría que la autoridad administrativa renuncie a su deber preventivo y llegue tarde, cuando ya se hayan generado conflictos, ventajas indebidas o desequilibrios entre contendientes”.