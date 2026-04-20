Elecciones 2027 en México: ¿Quiénes son los aspirantes a una candidatura? Esto sabemos

Esto sabemos de los perfiles de los aspirantes a gobernadores rumbo a las elecciones 2027 en México.

La carrera por las elecciones 2027 en México ya comenzó y ahora se acomodan las piezas para los aspirantes a una candidatura. El próximo año se renovarán 17 gubernaturas y desde ahora ya hay encuestas en los estados, que circulan a través de redes sociales.

De acuerdo con la columna de Jeanette Leyva Los ‘suspirantes’ a gobernar 17 estados, que se publica este lunes en El Financiero, estas son algunas de las conclusiones de los candidatos estatales:

Morena renovaría 13 gubernaturas y se perfila a ganar Chihuahua cuya candidata sería la senadora Andrea Chávez, quien se ‘destapó’ para participar por la candidatura del partido al gobierno del estado.

Mientras que en las otras entidades donde no ganaría, el partido guinda se perfila como segunda fuerza política.

¿Cuáles son los ‘retos’ para Morena en las elecciones 2027?

El ‘reto’ para Morena será en escenarios complicados como Guerrero y Michoacán, pero esto no significa una pérdida total para el partido.

Mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) probablemente mantenga Aguascalientes y Querétaro, pero perdería Chihuahua, donde actualmente gobierna Maru Campos.

Otro de los desafíos para Morena será enfrentar a Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León, con una elección reñida. Además, hay posibilidades de que el partido guinda pierda Campeche ante la era de Layda Sansores.

Otra elección ‘cerrada’ sería entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena en San Luis Potosí.

¿Cómo le irá a la oposición en 2027?

El PAN es el partido que figura como segunda o tercera fuerza política en los estados, junto con Movimiento Ciudadano.

En el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “no solo no figura para ganar nada, sino que está en riesgo de desaparecer en algunas entidades”, dice la periodista.

Esto sabemos sobre los posibles aspirantes a candidatos para gobernadores en los estados:

En Aguascalientes, el senador panista Antonio Martín del Campo y de Morena, Nora Ruvalcaba.

Baja California: Morena tiene tres opciones Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana, senadora Julieta Ramírez y exsecretario de Gobierno Alfredo Álvarez.

Morena tiene tres opciones Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana, senadora Julieta Ramírez y exsecretario de Gobierno Alfredo Álvarez. Baja California Sur: Morena tiene a Milena Quiroga, presidenta municipal de La Paz y Christian Agúndez, munícipe de Los Cabos.

Campeche: Las opciones de Morena son Aníbal Ostoa y Liz Hernández.

Además, no se descartan futuros cambios en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum quien dio un ‘ultimátum’ a los funcionarios para renunciar a sus cargos en caso de tener intenciones de ser aspirantes a algún puesto político.

“No se puede ser servidor público y candidato al mismo tiempo, o precandidato”, puntualizó la mandataria durante una de sus conferencias ‘mañaneras’.