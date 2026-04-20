Los ‘suspirantes’ a gobernar 17 estados(I)

A diferencia de otros sexenios en que la “disciplina” era clave para estar en la lista de los “suspirantes” a una gobernatura o alcaldía, en esta nueva era de la llamada Cuarta Transformación queda claro, que pese a los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum de esperar los tiempos, de que no se presenten familiares y de que renuncien los aspirantes, la carrera ya inició.

Antonio Martín del Campo (Ilustración de Oscar Castro)

Y es que el próximo año se eligen 17 gubernaturas, y aunque falta tiempo, las encuestas en las entidades formales y en redes ya se mueven por todos lados. Eso sí, las realizadas hasta el momento, arrojan seis conclusiones generales: primero, Morena va a refrendar las 13 gubernaturas que tiene por amplio margen, se perfila a ganar Chihuahua, y en las entidades donde no, sigue figurando como segunda fuerza, aunque con escenarios internos complicados en Guerrero y Michoacán, pero no necesariamente para que el partido pierda. Segundo, el PAN probablemente mantenga Aguascalientes y Querétaro y, como ya se dijo, pierda Chihuahua, donde corre el riesgo de desdibujarse como en otras entidades donde fue gobierno.

Tercero, MC tendría una elección reñida en Nuevo León frente a Morena, pero podría dar la sorpresa en Campeche en donde incluso los mismos morenistas ya piden que termine la era de Layda Sansores o consolidarse como segunda fuerza. Cuarta, también se prevé una elección cerrada entre el Verde y Morena en San Luis Potosí donde la pelea ya empezó; quinto, el PRI no solo no figura para ganar nada, sino que está en riesgo de desaparecer en algunas entidades; y sexto, alguna salida del gabinete para buscar gubernaturas está en veremos.

Y bueno, dando un repaso al panorama electoral, que significa ya el eventual desembolso de recursos para la pre, precampaña que se está dando, ya que igual en redes, así como en eventos los “suspirantes” están ya en plazas buscando ganar adeptos.

Así los escenarios por orden alfabético, en Aguascalientes, el senador panista Antonio Martín del Campo se perfila como candidato por su partido, mientras que Morena podría repetir con la senadora Nora Ruvalcaba.

En Baja California, a pesar del escándalo de la pérdida de visa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y la confrontación con el exgobernador Jaime Bonilla, Morena mantiene altas las preferencias, y tiene tres opciones: Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana, la senadora Julieta Ramírez, y el exsecretario de Gobierno, Alfredo Álvarez, quien renunció hace unos días para buscar la candidatura.

Ismael Burgueño (Ilustración de Oscar Castro)

Igual en Baja California Sur, Morena retendría la gubernatura, perfilándose dos cartas: Milena Quiroga, presidenta municipal de La Paz, y Christian Agúndez, munícipe de Los Cabos.

En Campeche, la baja aprobación de Layda Sansores no ayudan a sus afines, el senador Aníbal Ostoa y la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, quienes están muy abajo en las preferencias de Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde de Carmen, mientras que MC podría dar la sorpresa al postular a la presidenta municipal de Campeche, Bibi Rabelo de la Torre. La carrera por el 2027 arrancó oficialmente, mañana los demás aspirantes.

Seneam, al borde del embargo y del “vuelo a ciegas”

A poco menos de 50 días de que inicie el Mundial de Futbol en la CDMX, ya las alarmas están encendidas porque hay una sentencia en marcha para el embargo que pesa sobre los 834 equipos de cómputo que no ha pagado el Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo Nacional desde 2021; por ese impago, ¡El Seneam fue condenado a pagar, a devolver los equipos o que sus cuentas fueran embargadas... desde el 29 de enero de 2024!.

Javier Alonso Vega Dour (Ilustración de Oscar Castro)

Seneam, a cargo de Javier Alonso Vega Dour, perdió el juicio oral mercantil 525/2022 ante su proveedor Proyecto Día al que no pagó las computadoras.

No hay registro de que hayan sido renovado el equipo de tan estratégico servicio aéreo, por lo que un embargo ya sea de lo que queda de las computadoras y/o sus cuentas tendría efectos fulminantes para el tránsito aéreo la seguridad de pasajeros, tripulaciones y personas en tierra.

La política de austeridad que inició el sexenio pasado continua –el entonces Víctor Hernández en el sexenio pasado– y que fue denunciada por los controladores de tráfico aéreo: el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (Sinacta), José Alfredo Covarrubias, ha lanzado alertas por la falta de personal, pues el presupuesto que para este año es de 3 mil 913 millones de pesos, muy lejos de los 6 mil millones que tuvo en 2021.

El referido embargo surge el 29 de enero de 2024 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, y que resolvió juicio a favor de Proyecto Día mediante sentencia definitiva dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo interpuesto previamente por la quejosa.

Se condenó a Seneam pagar 13 millones 997.2 mil pesos en un plazo de 5 días que ha sido violado decenas de veces, acumulado intereses por dicha deuda pero, sobre todo, una peligrosa situación para la aviación en México.

Y aunque una de las promesas de Claudia Sheinbaum en 2024 fue elevar el presupuesto de Seneam, este no se ha cumplido. Y más grave aún, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal interpuso en junio de 2025 dos amparos indirectos –ambos le han sido rechazados–, pero está impugnando la negativa de amparo emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para no pagar el arrendamiento del equipamiento básico para la operación áerea segura para miles de personas de México y el mundo.

La tremenda Corte

Hugo Aguilar Ortiz (Ilustración de Oscar Castro)

En las últimas semanas, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que preside Hugo Aguilar Ortiz, han tenido de todo, desde declaraciones que dicen “sacadas de “contexto”, resoluciones que igual benefician o perjudican a empresas, y a trabajadores, es decir, hay que reconocer la variedad de temas analizados.

Y dentro de todo ello, también al interior ya se habla del eventual aplazamiento de la elección judicial de 2027 a 2028 para no empatarse con los comicios del siguiente año. De ser así, una de las ganadoras sería la ministra Lenia Batres, a quien corresponde relevar a Hugo Aguilar Ortiz en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fines de septiembre de 2027, por haber sido la segunda más votada en la elección judicial del año pasado.

Resulta que el Reglamento Orgánico de la SCJN, refiere entre las facultades de la presidenta o presidente de la SCJN, que puede postular hasta tres personas para los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; además de proponer la postulación de hasta dos personas para los cargos de magistradas y magistrados de Circuito, así como juezas y jueces de Distrito.

Dichas candidaturas entrarían de facto a la boleta de la elección judicial –en este caso una docena al gusto de Lenia–, sin pasar por los filtros establecidos, lo cual es inconstitucional, pues el reglamento no puede estar por encima de la Constitución, en la cual no se mencionan esas facultades de la presidenta o presidente de la SCJN, lo cual a estas alturas viniendo del actual Poder Judicial Federal, es lo de menos.

Lo curioso es que el autor del Reglamento Orgánico es, ni más ni menos, que Hugo Aguilar Ortiz. No cabe duda de que nadie sabe para quién trabaja.

Banco Plata rompe las reglas

Un mes tiene en operación, pero el arranque del Banco Plata que lleva Neri Torllado y en la presidencia a Bernardo González que hicieron su presentación en el zócalo de la Ciudad de México fue todo un éxito, un evento que hasta ahora ningún banco había organizado de forma masiva, lo que puede significar una competencia interesante no sólo en la banca, sino entre todas las empresas, ya que igual Corona patrocinó a Shakira y le permitió tener presencia de marca ante millones.

Por lo pronto, Banco Plata ahora sí inicia la verdadera carrera por ganar un lugar en la industria financiera, y entre los bancos digitales todo indica que la competencia será bastante intensa, ya les contaremos.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.