Devolución de impuestos y PTU: lo mejor de mayo

Se acabó el tiempo. Mayo cerró y con él venció el plazo para que las empresas entregaran el reparto de utilidades a sus trabajadores y también “oficialmente” la devolución de impuestos, aunque hay que decirlo, el dinero sigue cayendo en las cuentas de los que presentaron su declaración y tuvieron algún contratiempo.

Antonio Martínez (Ilustración de Lorena Martínez)

Como cada año, millones de personas revisaron sus cuentas bancarias con la expectativa de recibir por un lado la ansiada devolución de impuestos que esta vez el Servicio de Administración Tributaria que lleva Antonio Martínez ahora sí trabajó a favor de los contribuyentes para hacer el regreso menos tortuoso que en el sexenio pasado, por cierto, se dice que pronto habrá cambios ahí. Pero también muchos esperaron la prestación del reparto de utilidades que, más allá de ser un derecho laboral, se ha convertido en uno de los indicadores más precisos sobre la salud real de la economía mexicana.

Ahí el SAT tiene hoy más herramientas que nunca para cruzar información, desde la facturación electrónica, declaraciones anuales, nóminas digitales y movimientos financieros, permiten construir una radiografía bastante precisa sobre la operación de las empresas. En otras palabras, si una compañía presume crecimiento, expansión, contratos y buenos resultados, pero al momento del reparto aparecen utilidades marginales, las alertas pueden encenderse rápidamente.

Y precisamente por eso, este año el tema no terminará con los depósitos realizados, pues todo apunta a que la autoridad fiscal pondrá especial atención en aquellas empresas que reportaron utilidades mínimas o que entregaron montos que difícilmente resultan congruentes con su actividad económica.

El tema no es menor. El reparto de utilidades funciona como una especie de examen de honestidad financiera. Lo que una empresa declara ante Hacienda termina reflejándose directamente en el bolsillo de sus trabajadores. Por eso, las diferencias entre sectores y regiones también muestran una de las fotografías más claras del México actual.

Mientras todos los días escuchamos hablar de nearshoring, inversión extranjera y nuevas plantas industriales, el reparto termina revelando quién realmente está capturando los beneficios de ese fenómeno. En sectores exportadores, automotrices, manufactureros y logísticos, muchos trabajadores han recibido montos históricamente elevados desde la reforma contra el outsourcing de 2021.

Marath Bolaños López (Ilustración de Lorena Martínez)

Sin embargo, en otras actividades los depósitos fueron modestos o incluso inexistentes y es ahí donde la Secretaría del Trabajo, encabezada por Marath Bolaños López, enfrenta una coyuntura compleja. Defender uno de los mecanismos laborales más singulares del mundo justo cuando la economía global desacelera no es una tarea sencilla. Porque el reparto ya no es solamente una prestación laboral, también se convirtió en un termómetro económico y político.

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan mayores costos financieros, tasas de interés elevadas y un consumo interno que comienza a mostrar señales de enfriamiento y desde luego, olvide que esta prestación haya llegado a la gran mayoría de sus trabajadores.

Por eso mayo suele ser un mes incómodo. Durante algunas semanas, la desigualdad deja de ser una estadística para convertirse en una realidad tangible. Hay trabajadores que reciben el equivalente a varios meses de salario y otros que apenas observan cantidades simbólicas. Ahí aparece una de las fotografías más crudas de la economía nacional, tanto en tema de devolución de impuestos como de reparto de utilidades.

El reparto de utilidades mide mucho más que las ganancias de una empresa, mide la transparencia con la que reporta sus resultados, la fortaleza de los sectores productivos y la distribución de los beneficios económicos. En tiempos donde todos hablan de crecimiento, el reparto sigue siendo uno de los pocos indicadores que permite saber quién realmente ganó dinero y quién simplemente lo presume.

¿Más cambios en Pemex?

Juan Carlos Carpio (Ilustración de Lorena Martínez)

Es una pregunta que se hacen proveedores y socios estratégicos de la paraestatal en manos de Juan Carlos Carpio, nuevo director de Petróleos Mexicanos (Pemex). Esto lo dicen porque a pesar de los acuerdos y compromisos a los que llegan los empresarios con funcionarios de primer nivel e incluso con la Secretaría de Energía, en la práctica no logran aterrizar proyectos tanto de prestación de servicios como de asociaciones con privados.

Y es que el verdadero control lo siguen manteniendo subdirectores y gerentes en especial de áreas críticas como exploración y extracción y transformación industrial; recordemos que la primera es responsable de los activos en las regiones marinas noreste y sureste, norte y sur, donde existen grandes oportunidades para reposicionar la producción. También tiene en sus responsabilidades la perforación y mantenimiento de pozos.

La segunda en procesamiento de gas, producción de combustibles y fertilizantes, así como de petroquímica básica y es donde precisamente en los primeros recorridos vimos al nuevo directivo en el campo, visitando los lugares donde están los problemas de operaciones y no financieros, incluso se dice que es para observar de cerca el trabajo y evaluar; de modo que hasta movimientos estratégicos habría.

Aunque muchos que conocen la industria ya levantaron las banderas amarillas, porque dicen exdirectivos que formaron parte del equipo de Octavio Romero estarían en la próxima lista de incorporaciones de asesores estrellas, porque los identifican como los que precisamente han obstaculizado el avance y modernización de Pemex. ¿Será verdad?

Avanza la innovación mexicana

Si algo tiene claro tanto el gobierno como el sector privado es que sin empresas innovadoras que creen valor a la nueva economía, difícilmente México despegará en desarrollo como se espera y desea, y seguirá la dependencia de otros países.

Marcelo Ebrard (Ilustración de Lorena Martínez)

El primer encuentro que promovió la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard para acercar fuentes de financiamiento privado a inventores e innovadores mexicanos con proyectos con potencial pero que requieren apoyos para despegar a través de los llamados Innovafest logró captar dos mil 100 proyectos de áreas como salud, biotecnología, economía circular, inteligencia artificial, transición energética y manufactura avanzada, entre otros. De esos, 24 resultaron premiados, ocho de ellos con estímulos de 250 mil pesos.

Ahí, hay que reconocer a las grandes empresas que apoyan la innovación desde

Bimbo, Bitso, Laureate UVM/UNITEC, Clip, Heineken, Viva Aerobús, Airbnb, Concamin, Deacero, Grupo Modelo, Hisense, CAINTRA, CANIETI, CEMEX, Afflux, Fundación Televisa, Kapital Grupo Financiero, Konfio, Meta, Saptiva, Vitro, Wabi, Stori, Tala, Bat, Visa y hasta la de moda Federación Mexicana de Futbol.

Interesante fue el segmento llamado “Mentes de acción” donde emprendedores se presentaron ante Jorge Humberto Santos Reyna, presidente de CAINTRA Nuevo León y del Consejo de Arca Continental; Alejandra Ríos Spínola, CEO de Grupo Ambrosía e inversionista en Shark Tank México; Adrián Sada Cueva, CEO y Chairman de Vitro; David Garza Herrera, director de Asuntos Corporativos de Xignux; y Karla Huerta, CEO de APB Sistemas.

Todo esto, a la par de que siguen los avances en las negociaciones con Estados Unidos de cara a la revisión del T-MEC, y en donde todos coinciden en que hay confianza de que México tenga el mejor acuerdo arancelario con la Unión Americana en el mundo. Ojalá así sea.

Muy activos los Slim

Primero, la semana pasada la conferencia del empresario Carlos Slim, luego la apertura de una exposición en el museo Soumaya sobre el futbol, esto rumbo a la inauguración del Mundial la próxima semana, y mañana, Inbursa presenta junto con Aeroméxico y Mastercard la nueva tarjeta en alianza, muy activos en todos los frentes.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.