¿EU quitó visas a gobernadores de Morena? Canciller Roberto Velasco niega haber recibido información

El canciller Roberto Velasco aseguró que no hay información sobre cancelación de visas a gobernadores.

Por la vía diplomática, no hay alguna información respecto de la cancelación de visas a dos gobernadores mexicanos, aseguró Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores, en conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, Johaan Wandephul.

“No tenemos comunicación oficial ni extraoficial. No es un tema del que haya comunicación del Gobierno de Estados Unidos”.

El miércoles 3 de junio, Los Ángeles Times informó que el Departamento de Estado habría cancelado la visa a Alfonso Durazo y Américo Villareal, gobernadores de Sonora y Tamaulipas, respectivamente.

Al canciller también se le cuestionó sobre cómo van las conversaciones con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien pidió no politizar la cooperación en materia de seguridad.

Dijo que es constante y se mantiene en los principios que siempre se han acordado para la relación bilateral, pero no precisó sobre la petición del republicano sobre no politizar la relación.

“Tenemos una comunicación cotidiana, no sólo con el embajador, por supuesto tenemos comunicación cercana con el departamento de Estado, siempre bajo principios que hemos establecido mutuamente cuando hablamos en materia de seguridad”.

De igual forma, rechazó dar una opinión sobre si la carta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que afirma que Estados Unidos busca debilitar a Morena, calienta esta relación bilateral.

“Lo único que puede expresar es mi enorme respeto, y naturalmente mandarle un gran abrazo”.

Optimista ante Mundial

Ante la víspera de la inauguración del Mundial y aunque hay protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y obras inconclusas en el Metro, Velasco Álvarez auguró que mexicanos y extranjeros la pasarán bien.

“Siempre hay alguien que todos los días -no acuso a nadie en particular- sino alguna persona que todos los días se queja y dice que esta ciudad es un caos. Sin embargo, aquí vivimos, disfrutamos y la pasamos bien todos los días 24 millones de personas, y estoy seguro que no será la excepción.

“La gente de todo el mundo vendrá a este inicio del tercer anfitrión, estoy seguro que pasará un tiempo maravilloso en nuestra capital, que podrá probar nuestra gastronomía, que podrán disfrutar de futbol, que podrán conocer la maravillosa oferta cultural en la Ciudad de México, y por supuesto también de Guadalajara y Nuevo León”.