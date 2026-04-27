Miguel Ángel Yunes niega que le retiraran su visa y audios de su padre: ‘Es inteligencia artificial’

Miguel Ángel Yunes Márquez aseguró que tiene su visa, y que mandará evidencia la próxima vez que vaya a EU.

El senador Miguel Ángel Yunes negó que le cancelaran su visa a Estados Unidos, luego de que circulara un audio en el presuntamente se confirma que las autoridades le suspendieron la entrada a su padre y que él está por perder el documento.

“No tiene sentido, yo tengo mi visa normal. Acabo de ir a Estados Unidos en enero”, mencionó Yunes Márquez a medios de comunicación este lunes 27 de abril tras ser cuestionado al respecto.

Yunes Márquez prometió que cuando vuelva a ir tomará evidencia para desmentir que le hayan retirado la visa americana, y de paso mostró molestia respecto al audio en el que se habla del tema.

“Eso es una locura, es de inteligencia artificial”, afirmó el funcionario, que también recalcó que su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, mantiene su visa para entrar a Estados Unidos.

¿Qué sabemos del audio sobre el retiro de la visa de Miguel Ángel Yunes?

En redes sociales se viralizó el audio de una supuesta conversación entre Miguel Ángel Yunes Linares y Esteban Moctezuma, que hasta este lunes 27 de abril fue el embajador de México en Estados Unidos.

En dicho audio se escucha cómo Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, le pide ayuda a Moctezuma en el tema migratorio, ya que le habían quitado su visa a él y se la querían quitar a su hijo.

Al final, le solicita una llamada para arreglar ese asunto; sin embargo, el contenido fue desmentido por Yunes Márquez, senador expulsado del PAN tras el apoyo a la reforma al Poder Judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2024.

Las supuestas cancelaciones de visas a funcionarios afines a la 4T se han reportado desde el año pasado, siendo el caso de los Yunes de los más recientes; sin embargo, no existe una confirmación oficial del retiro del documento ni de investigaciones en su contra.