Noroña afirma que ‘no reconocimos lo suficiente’ a Yunes Márquez tras apoyar la reforma judicial

De una forma muy peculiar, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, justificó que Morena haya cobijado a Miguel Ángel Yunes Márquez para que se aprobara la reforma al Poder Judicial el año pasado.

Similar a la frase “el fin justifica los medios”, el morenista aseguró que, de no aceptar a Yunes Márquez y a otros dos senadores perredistas en su movimiento, porque no estaban a la “altura de nuestra vida”, la ciudadanía les habría reprochado, pues lo importante “es avanzar”.

Dijo que los senadores Miguel Ángel Yunes Márquez, José Sabino y Araceli Herrera no recibieron el reconocimiento por acompañar al movimiento y votar a favor del proyecto de iniciativa que cambió la forma en que los jueces llegan al cargo y cómo se imparte justicia.

“No les hemos reconocido lo suficiente. Imagínense que, en vez de estar aquí celebrando que vamos avanzando, viniéramos a decirles: ‘No pudimos hacer las reformas porque nos faltaron votos, y nada más nos faltaba un voto, y es que era Yunes, y le dijimos que no estaba a la altura de nuestra vida’. ¿Qué me hubieran dicho, compañeros, compañeras? ‘No sea pend... ¿Cómo dejó ir ese voto? Si lo que necesitamos es avanzar’”, defendió Fernández Noroña durante una asamblea en Tabasco.

Yunes Márquez fue cobijado por Morena, al grado que intentó registrarse como militante del partido. Sin embargo, la trayectoria política de la familia Yunes no fue ignorada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien pidió no acreditarlo “por no representar ni contar con los postulados del movimiento”.

“Morena no es refugio para quienes han representado el abuso de poder, la corrupción y la traición a los principios de la cuarta transformación. Nuestro movimiento se construyó con el esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos comprometidos con la regeneración de la vida pública del país, y en Veracruz hemos sido testigos del daño que los gobiernos del pasado causaron a nuestra gente”, se lee en un comunicado firmado por la secretaria general de Morena en Veracruz, Nallely Mendoza, que se publicó en febrero de 2025.

El caso particular de Miguel Ángel Yunes Márquez provocó múltiples señalamientos de los partidos de oposición, como la sospecha de que Morena protegía al senador por las carpetas de investigación en su contra por fraude. Señalamientos que no se confirmaron, pero en noviembre de 2024 un juez ‘tumbó’ la averiguación contra él por falsificación de documentos y por engañar a las autoridades en 2021.