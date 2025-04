‘Una lloradita y a seguir’: Miguel Ángel Yunes guardará su credencial de Morena de recuerdo

El senador Miguel Ángel Yunes aseguró que sólo se quedará la credencial que Morena le entregó, cuando se registró como militante, para “el recuerdo”, en entrevista con medios de comunicación realizada al concluir la sesión de la Comisión de Justicia del Senado.

“Nada, de recuerdo la voy a mantener, no pasa nada… Estoy en un movimiento, no necesito estar en un partido político, estoy apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum y eso es lo que me interesa y me importa”.

El senador dio a conocer el martes que declinaba a la solicitud de registro que hizo en febrero, aunque al tiempo el partido informó que la rechazaba porque seguía como militante del PAN.

Yunes seguirá apoyando a Claudia Sheinbaum

El veracruzano, a quien la gobernadora de esa entidad, Rocío Nahle, pidió al partido rechazar, agregó que no quiso aclararle a Morena el sentimiento de su justificación, pues fue expulsado del partido y desistió de la impugnación que había presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por el atropello a sus derechos políticos electorales.

“Sí (desistió de la impugnación), pero eso tiene meses, ni siquiera sé en qué acabó ese tema. La verdad ya no lo quise hacer, yo vine simple y sencillamente a apoyar, no quiero generar problemas, no quiero dividir”.

Tampoco quiso aclarar qué fue primero, si su declinación a ser militante de Morena o el rechazo del partido oficialista.

“Estoy para sumar, y por congruencia seguiré apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum, y seguiré en el grupo legislativo de Morena. Lo platiqué con el coordinador (Adán Augusto López Hernández), con mis compañeros, todos están de acuerdo.

El PAN expulsó a Yunes Márquez cuando se convirtió en el voto 86 de Morena y aliados, lo que permitió sacar reformas constitucionales en la actual legislatura.