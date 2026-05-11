Sheinbaum manda barco con ayuda para Cuba: ¿Qué dijo sobre darle más petróleo a La Habana?

La presidenta Sheinbaum explicó que México se enfoca en el envío de ayuda humanitaria a Cuba.

A tres meses de que dos barcos de México con 814 toneladas de ayuda llegaron a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo envío de víveres a la isla, para “aminorar el sufrimiento” del pueblo cubano.

Sheinbaum dijo que el de este 11 de mayo no será el último envío de ayuda a Cuba, pese al aumento de la presión de Donald Trump sobre el gobierno de La Habana con nuevas sanciones a su economía y amenazas de invasión.

“Hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba. Para de alguna manera aminorar el sufrimiento del pueblo cubano. Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria”, afirmó la mandataria durante su conferencia mañanera de este 11 de mayo.

Este anuncio se produce después de que Trump lanzó una nueva ronda de sanciones contra Cuba hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de energía, defensa, seguridad y finanzas.

Sheinbaum insistió que México “siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo, particularmente con Cuba”, al tiempo que recordó la postura histórica del país ante el bloqueo estadounidense.

“Nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita”, subrayó.

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el barco de México lleva ayuda humanitaria a Cuba. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

¿México enviará más petróleo a Cuba?

Al ser cuestionada si México podría mandar más petróleo a Cuba, la presidenta Sheinbaum dijo que La Habana ya recibe combustible de Rusia.

—¿Se ha explorado el tema del petróleo?, se le preguntó.

—Ellos (Cuba) están recibiendo petróleo de Rusia. Entonces nosotros nos estamos enfocando a otros apoyos, respondió la mandataria mexicana.

A inicios de mayo, El Financiero publicó que Pemex ‘eliminó’ Gasolinas Bienestar, subsidiaria que enviaba barriles de petróleo a Cuba. “A partir del 31 de marzo de 2026, Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V. pasó a denominarse Servicios Logísticos Integrales Mumiya, S.A. de C.V. y continúa operando bajo ese nuevo nombre legal”, explicó Pemex en su reporte anual entregado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Este envío de ayuda humanitaria se une a otros anteriores en los que México facilitó bienes de primera necesidad ante la presión de Washington sobre Cuba.

Hace dos semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tomará el “control” de Cuba “casi de inmediato” tras terminar con el “trabajo” en Irán, en referencia a la ofensiva iniciada junto con Israel a finales de febrero contra la República Islámica.

Desde enero pasado, Estados Unidos ha intensificado la presión económica sobre Cuba con un bloqueo petrolero que ha impedido casi totalmente la entrada de crudo y combustibles desde el exterior.

Además, Estados Unidos ha instado al gobierno cubano en diversas ocasiones a cambiar el sistema económico y el régimen político de la isla.

Ambas partes han reconocido conversaciones desde hace más de un mes pero, por el momento, no se han hecho públicos los temas o avances en este diálogo.

La ONU insistió en que “no hay ninguna solución militar” para Cuba y pidió un “diálogo constructivo” tras las amenazas de invasión lanzadas por Trump.

Con información de EFE.