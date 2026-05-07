‘Ahorita no, joven’: EU descarta, por ahora, una acción militar contra Cuba pese a amenazas de Trump

Estados Unidos no está contemplando una acción militar inminente contra La Habana pese a las amenazas reiteradas del presidente Donald Trump de que “Cuba es la próxima” y de que buques de guerra estadounidenses desplegados en Oriente Medio por el conflicto contra Irán podrían pasar por la isla a su regreso, indicaron funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios, que participan en conversaciones preliminares con autoridades cubanas, también le dijeron a The Associated Press que no son optimistas respecto a que el gobierno comunista acepte una oferta de decenas de millones de dólares en ayuda humanitaria, dos años de acceso gratuito a internet de Starlink para todos los cubanos, asistencia agrícola y apoyo para infraestructura.

Pero señalan que Cuba aún no ha rechazado la oferta tajantemente, que incluye condiciones a las que el gobierno se ha resistido durante mucho tiempo, incluso después de que el gobierno de Trump impusiera nuevas sanciones contra La Habana el jueves.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para abordar las conversaciones privadas, afirman que todavía hay tiempo para que el gobierno acepte.

Advirtieron, sin embargo, que Trump podría cambiar de opinión en cualquier momento y que las opciones militares siguen sobre la mesa.

Los departamentos del Tesoro y de Estado anunciaron esas sanciones después de que Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva que amplía la autoridad del gobierno para imponer sanciones a Cuba.

El canciller cubano Bruno Rodríguez describió las sanciones como “un acto de agresión económica despiadada”, y denunció “el carácter criminal de estas medidas de agresión dirigidas a rendir por hambre y desesperación a toda la población cubana y a tratar de generar una catástrofe social, económica y política a escala nacional”.

“El gobierno de Estados Unidos actúa como gendarme mundial en franca violación del derecho internacional y las normas elementales del comercio de bienes y servicios, y ataca de manera explícita, descarnada y directa la facultad soberana de todos los Estados que tienen o deseen mantener relaciones económicas, comerciales y financieras con Cuba”, escribió Rodríguez en la red social X.

Un comunicado de la Cancillería cubana este jueves hizo incapié en que tanto el cerco energético como la orden ejecutiva de Trump y medidas adicionales del Departamento de Estado implican “sanciones secundarias contra empresas, bancos y entidades extranjeras, incluso si sus negocios en los Estados Unidos no tienen relación con Cuba”.

Trump ha reiterado planteamientos de acción contra Cuba

Poco después de firmar la orden del viernes, Trump pronunció un discurso en el que mencionó que “Cuba tiene problemas” y planteó que podría avecinarse una demostración de fuerza militar allí.

Dijo que uno de los portaaviones estadounidenses que regresa de Oriente Medio podría “entrar, detenerse a unas 100 yardas de la costa, y ellos dirán: ‘Muchas gracias. Nos rendimos’”.

Sin embargo, un funcionario involucrado en las conversaciones indicó que la nueva autoridad de sanciones tenía la intención de dejarle claro a los cubanos que el objetivo inmediato del gobierno de Trump “no es un cambio de régimen, sino cambiar las políticas fallidas del régimen”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos que desde hace tiempo ha adoptado una línea dura contra el gobierno de Cuba, ha dicho repetidamente que el gobierno del país ha fracasado.

Esta semana declaró que el modelo económico cubano no funciona y que quienes están en el poder “no pueden arreglarlo”.

“Y la razón por la que no pueden arreglarlo no es sólo porque sean comunistas. Eso ya es bastante malo”, expresó ante los reporteros el martes en la Casa Blanca. “Pero son comunistas incompetentes. Lo único peor que un comunista es uno incompetente”.

Rubio está de visita en Roma y la Ciudad del Vaticano, y el jueves se entrevistó con el papa León XIV en parte para hablar sobre Cuba, donde la Iglesia católica tiene una influencia significativa.