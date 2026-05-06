Trump amenaza con ataques ‘intensos’ a Irán... mientras Teherán evalúa propuesta de paz

Ante la desescalada entre Estados Unidos e Irán, Teherán evalúa la propuesta que envió el gobierno de Donald Trump para poner fin a la guerra en Medio Oriente; sin embargo, el mandatario estadounidense presiona para que el país persa acepte esas condiciones.

Donald Trump dijo que, si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz, dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la república islámica, pero amenazó con ataques de mayor intensidad si Teherán rechaza el pacto.

“Suponiendo que Irán acepte lo acordado, la Operación Furia Épica llegará a su fin, y el bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz quede abierto para todos, incluido Irán. Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y, lamentablemente, serán de mucha mayor intensidad que antes”, amenazó en una publicación de Truth Social.

Sus advertencias coinciden con reportes de Axios sobre que Washington estaría a la espera de una respuesta iraní en las próximas 48 horas sobre varios puntos claves de una propuesta para acordar el fin definitivo de la guerra y establecer un marco para negociaciones más amplias sobre el programa nuclear de Irán.

Teherán evalúa propuesta de Trump

Irán evalúa la nueva propuesta de Estados Unidos para poner fin a su guerra de casi 10 semanas, según una persona familiarizada con el asunto, mientras China sumó su voz a la presión diplomática global para cerrar el conflicto.

El memorando de entendimiento de una página enviado por Washington, si Irán lo acepta, conducirá a la reapertura gradual del estrecho de Ormuz y al levantamiento del bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes, según la persona, que pidió no ser identificada por tratarse de información sensible.

Se espera que Irán envíe una respuesta a través del mediador Pakistán en los próximos dos días, dijo la fuente.

Fuerzas Armadas de Irán garantizan ‘paso seguro’ por estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este miércoles que garantizará el “paso seguro” a través del estrecho de Ormuz tras el fin de las amenazas de Estados Unidos y el establecimiento de nuevos protocolos.

“Una vez neutralizadas las amenazas del agresor y establecidos los nuevos protocolos, se garantizará un paso seguro”, indicó la Armada del cuerpo militar de élite en su cuenta de X.

La Guardia Revolucionaria además agradeció la cooperación de los capitanes y propietarios de los buques que se encuentran en el golfo de Omán y el golfo Pérsico por respetar sus regulaciones.

El anuncio se produce después de que Donald Trump suspendió la operación Proyecto Libertad para sacar de la zona a los buques atrapados por el bloqueo de Irán, hecho que provocó nuevos enfrentamientos en la zona.

Con información de Bloomberg y EFE.