Polonia pide 500 mil soldados a EU para tener el Ejército más grande de Europa: ‘Es tiempo de preguerra’

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, afirmó este miércoles 6 de mayo que tener más tropas estadounidenses en su país es “un objetivo estratégico” al que se une la voluntad de contar con 500 mil soldados para hacer del Ejército polaco el mayor de Europa.

Durante su intervención en unas jornadas sobre defensa Kosiniak-Kamysz declaró que “sin tropas estadounidenses (en bases europeas) no hay una Europa segura”.

Ante la posibilidad de que Polonia acoja más soldados de Estados Unidos en su territorio, el ministro afirmó que es algo para lo que “llevamos mucho tiempo preparándonos y ahora estamos listos”.

El Pentágono anunció hace pocos días la salida de 5 mil soldados (de un total de unos 36 mil) de bases alemanas como Ramstein y Grafenwöhr, una retirada que se completará en los próximos meses.

El ministro polaco recalcó además que el objetivo de su país es construir el ejército más fuerte y numeroso de Europa para el año 2030.

Kosiniak-Kamysz explicó que su plan contempla alcanzar una fuerza de 500 mil soldados, divididos entre 300 mil profesionales y 200 mil reservistas de alta disponibilidad, una cifra muy superior a los 250 mil profesionales y 50 mil paramilitares que se estableció en la Ley de Defensa Nacional.

Acerca de la situación geopolítica actual, el titular polaco de Defensa dijo que su país está “en estado de emergencia”.

“Vivimos en tiempos de preguerra, construyendo una nueva arquitectura de seguridad”, y añadió que “la única respuesta viable es un incremento drástico en la inversión militar”.

“Es urgente que el gasto (en Defensa) alcance el 5 por ciento del PIB para finales de la década, porque hacerlo después podría ser demasiado tarde”, dijo el ministro.

Asimismo, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció que Polonia ha solicitado la “transferencia de la producción de los lanzadores Patriot de Estados Unidos hacia Europa”, un proyecto en el que Varsovia tiene, según el ministro, “un interés prioritario”.

¿Qué es la “OTAN 3.0”?

El jefe de la cartera de Defensa defendió el concepto de “OTAN 3.0”, un modelo recientemente propuesto por Washington según el cual debe haber un traslado de cargas entre Estados Unidos y sus aliados.

La “OTAN 3.0” es un concepto que ha recibido críticas de expertos internacionales como Sven Biscop, profesor y director del Egmont Institute (Bélgica), por plantear una “Alianza Atlántica de varias velocidades”.

Se reprocha a esa idea del Pentágono, en concreto, crear jerarquías en inteligencia, tecnología nuclear y capacidades críticas, lo que puede dar lugar a tensiones políticas entre los aliados.

“No se trata de una alianza a distintas velocidades, sino de un reconocimiento a los aliados que, como Polonia, ya invierten fuertemente en su propia defensa”, apuntó el ministro polaco.

Según fuentes gubernamentales, Polonia destinó alrededor del 4.7 por ciento de su PIB en 2025 a defensa en 2025, con un presupuesto récord de casi 50 mil millones de euros, el mayor de la OTAN en proporción a su economía y un 40 por ciento más respecto a 2024.