OTAN quiere ‘armar hasta los dientes’ a Groenlandia: ¿Qué es la misión Centinela del Ártico?

La OTAN ha comenzado la planificación de su próxima misión para reforzar la seguridad del Ártico, confirmaron el martes a EFE fuentes aliadas, tras las últimas tensiones con Estados Unidos por sus pretensiones sobre Groenlandia, territorio autónomo dependiente de Dinamarca, otro miembro de la Alianza.

“Podemos confirmar que la planificación de ‘Centinela del Ártico’ está en marcha”, indicaron a EFE fuentes aliadas, que agregaron que los detalles de la operación “se darán a conocer a su debido tiempo”.

¿Qué se sabe de la misión Centinela del Ártico par defender Groenlandia?

La organización de esa misión está dirigida por el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, quien en la última reunión de los jefes de la Defensa de la OTAN el pasado 22 de enero indicó que estaban a la espera de recibir directrices sobre la iniciativa.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido recientemente que la defensa de la región del Ártico es “una prioridad” para la Alianza Atlántica y aseguró que los Estados miembro debaten los “próximos pasos” para que el Ártico, y, por tanto, Groenlandia, “siga siendo seguro”.

Rutte recordó que hay ocho países que se encuadran dentro de la región del Ártico, de los cuales siete están en el seno de la OTAN, incluidos Estados Unidos y Canadá, así como otros cinco países europeos como Dinamarca (a través de Groenlandia), Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia.

El otro país es Rusia, si bien China --a ojos de la Alianza Atlántica--, “se ha convertido en una especie de país ártico” por su “volumen de sus actividades y su interés en la región”. Este hecho “ya llevó el año pasado a algunos debates” en el seno de la OTAN que culminaron “con mucho éxito”.

Reforzar la seguridad en Groenlandia

La víspera de ese encuentro se conoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, habían llegado a un acuerdo sobre un “marco” para reforzar la seguridad de Groenlandia.

“Aún no hemos hecho ningún plan”, dijo entonces Grynkewich, quien agregó que no habían recibido todavía “ninguna orientación política para ponernos en marcha”.

Explicó que el mando de las fuerzas conjuntas de la OTAN en Norfolk (Virginia, Estados Unidos) se ocupa de la región conformada por los países nórdicos y el Ártico, y que estaría “muy bien posicionado para seguir ocupándose de las cuestiones relacionadas con el Ártico”.

Grynkewich recordó que la OTAN ya había previsto, a largo plazo, instalar nuevos sensores y capacidades de detección, así como continuar sus maniobras en la zona en los próximos meses.

Está previsto que el próximo 12 de febrero se reúnan los ministros de Defensa en la sede de la OTAN en Bruselas.

