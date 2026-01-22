‘No discutí soberanía de Groenlandia’: Jefe de la OTAN acordó con Trump impedir acceso a Rusia y China

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, dijo que se logró un avance sobre Groenlandia sin discutir la soberanía del territorio con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centrándose más bien en la cuestión más amplia de la seguridad en la región del Ártico.

El secretario general, Mark Rutte, dijo a Bloomberg News, en una entrevista durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que la conversación se centró en la seguridad del Ártico en un “sentido práctico” y en cómo impedir que Rusia y China accedan al territorio danés semiautónomo.

“Cuando se trata de la protección del Ártico, con prioridad en Groenlandia, tenemos que dedicar más energía, más tiempo y más atención a esto porque sabemos que las rutas marítimas se están abriendo”, dijo Rutte. También señaló que no se habló de una presencia militar estadounidense, aunque Dinamarca está “completamente abierta” a un mayor despliegue de Estados Unidos.

Trump retira amenaza de aranceles... y llega a acuerdo sobre Groenlandia

Donald Trump, quien ha elevado la tensión con los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte al reforzar su ambición de tomar posesión de Groenlandia, abandonó el miércoles por la noche sus amenazas de imponer nuevos aranceles a los aliados europeos después de que surgiera un acuerdo sobre Groenlandia. El acuerdo marco se selló horas después de la llegada del líder estadounidense a Davos, en una reunión con Rutte.

Los comentarios de Trump en redes sociales parecieron revertir su postura de los últimos días, que había puesto a la administración estadounidense en rumbo de colisión con sus aliados transatlánticos más cercanos y había desviado la atención de asuntos como la guerra de Rusia en Ucrania.

Funcionarios de Estados Unidos y de la OTAN aún no han detallado los parámetros de un acuerdo sobre Groenlandia, un territorio cubierto de hielo que se ha vuelto crucial para los intereses de la alianza en la región del Ártico. Trump había presentado su reclamo como una forma de defender la isla frente a amenazas de Rusia y China, un punto estratégico que los líderes de la OTAN también han subrayado.

El acuerdo podría ofrecer un respiro a los líderes europeos, que habían intentado construir consenso para una acción de represalia si Trump decidiera avanzar con amenazas arancelarias a partir de los próximos meses.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, coincidió con los comentarios de Rutte y había dicho anteriormente que la soberanía no era un asunto negociable para Copenhague.

“Podemos negociar sobre todos los asuntos políticos —seguridad, inversiones, la economía—”, dijo Frederiksen en un comunicado. “Pero no podemos negociar nuestra soberanía”.

“Me han informado que ese tampoco fue el caso”, dijo la jefa de gobierno.