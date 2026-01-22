Ebrard dice que Trump tiene al 1 de julio para decidir si cancela el T-MEC: ‘Quiere una serie de cambios’

Marcelo Ebrard adelantó sus pronósticos sobre la renovación del T-MEC y las negociaciones con Trump.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reveló que Donald Trump tendrá como fecha límite el próximo 1 de julio para revelar si habrá o no Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El 1 de julio se tiene que decir si quiere o no renovar el Tratado, eso es lo que está establecido en la Ley y lo vamos a saber muy pronto”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva este jueves.

En tanto, Ebrard continuará con las reuniones en Estados Unidos para fijar los objetivos del T-MEC cuyo avance es de aproximadamente 90 por ciento.

“Ya terminamos una etapa que fue sobre los principales temas que le preocupan a Estados Unidos en los temas comerciales, plantearon 54 asuntos. La siguiente conversación es qué quiere cada quién, hacia dónde quieren ir y el punto de partida es el contenido del Tratado”, agregó el excanciller.

¿Donald Trump mantendrá vivo el T-MEC? Esto dice Ebrard

Ebrard aseguró que Estados Unidos mantiene relaciones tensas con la mayoría de sus socios comerciales, por lo que la lógica dice que al ser su principal socio, Trump mantendrá una buena relación con México, respaldada por el T-MEC.

“Mi punto de vista es que si no quisiera el Tratado, entonces no se hace una consulta. Mi pronóstico es que más bien Estados Unidos va a querer hacer ajustes en varios puntos y nosotros queremos fortalecer el sistema para reducir la incertidumbre, cuanto antes saber que se va a ratificar el Tratado”, agregó el secretario de Economía.

El secretario de Economía adelantó que como parte de los objetivos de México es eliminar o reducir lo más posible el pago de aranceles.

“Tenemos argumentos razonables para asumir que se va a renovar con una serie de cambios y que tenemos que discutir, pero van a ser dentro del Tratado”, añadió el secretario.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las negociaciones sobre el T-MEC?

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se mantendrá el T-MEC con Estados Unidos y Canadá debido a la relación comercial tan estrecha que sostiene a los tres países.

“Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 22 de enero.

Sheinbaum agregó que buscará conversaciones tanto con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, como con su homólogo, Donald Trump, para todas las negociaciones relacionadas con el Tratado comercial.

Dichas declaraciones ocurren tras las ‘tensiones’ entre Trump y Carney por los discursos de ambos en el Foro Económico Mundial de Davos y luego de que hace unos días Donald Trump afirmó que EU no necesita el T-MEC.