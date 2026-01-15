Empresarios de EU, los que más defienden el T-MEC, advierte Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum subrayó que “hay una integración muy grande”, entre ambas economías, ya que incluso los estadounidenses “tienen muchísimas plantas de producción en el país. [Fotografía. Cuartoscuro]

La integración económica entre Estados Unidos y México “es muy difícil de romper”, por lo cual los empresarios estadounidenses son “quienes más defienden el tratado” entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

La víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el T-MEC era “irrelevante” y que no ocupa un lugar central en su agenda.

Al respecto, la presidenta consideró que “a Estados Unidos le conviene mantener el tratado” más que competir “solito” con China, por lo cual, se dijo convencida de que “va a seguir la relación comercial”.

“Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas, la economía de Canadá, Estados Unidos y México. Pero vamos a referirnos a México y Estados Unidos: quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses, los que más. Por supuesto México también”, destacó.

Subrayó que “hay una integración muy grande”, entre ambas economías, ya que incluso los estadounidenses “tienen muchísimas plantas de producción, no sólo de autos sino de muchísimas temas” en México.

Refirió que “recientemente compraron una empresa de transformadores en México, una empresa estadounidense, con un monto muy significativo, (lo cual) quiere decir que hay confianza en el país”.

Señaló que, aún con los aranceles impuestos por Washington, las exportaciones a Estados Unidos en 2025 aumentaron.

“¿Qué aumentó? Muchas maquilas de electrónicos en nuestro país están exportando a Estados Unidos entre otros productos. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque la cercanía con Estados Unidos y la integración económica de muchas empresas existe. Entonces una parte se fábrica acá y otra parte se fábrica allá.

“Ha dicho muchas veces el presidente Trump que no está de acuerdo particularmente en vehículos, pero aún así se siguen exportando. Poco menos que en 2024, pero se siguen exportando vehículos”, resaltó.

Añadió que el T-MEC “es muy beneficioso para Estados Unidos”, ya que, por cada empleo que se crea en México, hay un estudio que revela que se crearon tres empleos en Estados Unidos.

“Esta integración es muy difícil de romper. ¿Quiénes son los principales que defienden en esto? Pues las empresas estadounidenses que son beneficiarios de esta integración que se ha dado por 30 o 40 años. Entonces, más bien lo que hay que hacer, es decir, a ver cómo seguimos avanzando en el tratado, y si hay modificaciones, pues buscamos las modificaciones, pero es benéfico para Estados Unidos y benéfico para México.

“Incluso, a Estados Unidos le importa mucho la competencia con China, por el desarrollo de China en muchísimas áreas y otros países asiáticos, pero principalmente China. Es mucho mejor que nos mantengamos como América del Norte para competir con China que solito Estados Unidos”, agregó.