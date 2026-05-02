¡Power mexicano! ‘Zurdo’ Ramírez vs. David Benavidez EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la pelea?

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez defenderá los títulos de la AMB y OMB del peso crucero ante el invicto David Benavidez.

La ‘Ciudad del Pecado’ vive un combate de poder a poder entre dos de los mejores pugilistas mexicanos de la actualidad: Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y David Benavidez protagonizan la pelea estelar en el T-Mobile Arena de Las Vegas, dentro de la cartelera especial del boxeo por el fin de semana del 5 de mayo.

El ‘Zurdo’ Ramírez llega como campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 200 libras y busca mantener su dominio en la división tras su consolidación en el peso crucero.

En tanto, David Benavidez afronta el combate con la posibilidad de convertirse en campeón en una tercera división distinta. El peleador invicto fue campeón en peso supermediano y también conquistó el título en semipesado del CMB, por lo que busca dar el salto definitivo en su carrera en el peso crucero ante uno de los rivales más experimentados de la división.

‘Zurdo’ Ramírez vs. David Benavidez EN DIRECTO: Fecha, horario y sede de la pelea

La pelea estelar entre Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y David Benavidez es este sábado 2 de mayo y se puede seguir en México a través de televisión abierta por Azteca 7 y en plataformas de streaming como Disney+.

La cartelera está programada para iniciar a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Se espera que la pelea estelar entre los boxeadores mexicanos se lleve a cabo alrededor de las 21:00 horas.

'Zurdo' Ramírez y Benavidez se verán frente a frente en el T-Mobile Arena de Las Vegas

‘Zurdo’ Ramírez vs. David Benavidez: Cartelera completa del evento en Las Vegas

La pelea principal enfrenta a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez contra David Benavidez por los títulos AMB y OMB del peso crucero.

La función en Las Vegas presenta una cartelera completa que sirve como antesala del combate estelar:

Jaime Munguía vs José Armando Reséndiz (título AMB peso supermediano)

(título AMB peso supermediano) Óscar Duarte vs Ángel Fierro (peso superligero)

(peso superligero) Isaac Lucero vs Ismael Flores (peso superwelter)

(peso superwelter) Jorge Chávez vs José ‘Tito’ Sánchez (peso supergallo)

¿Cómo llegan Gilberto Ramírez y David Benavidez al combate en Las Vegas?

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez registra un récord de 48 victorias y una derrota, con 30 nocauts. El sinaloense debutó como profesional en 2010 y construyó una racha invicta que lo llevó al campeonato mundial en peso supermediano. En 2016 se coronó campeón de la OMB, lo que lo convirtió en el primer mexicano en obtener ese título en la división.

Tras varias defensas, Ramírez decidió subir de categoría: pasó por el peso semipesado y posteriormente dio el salto al crucero, donde logró consolidarse como campeón.

Su adaptación a las 200 libras incluyó victorias ante rivales de experiencia como Joe Smith Jr., Yuniel Dorticos y Chris Billam-Smith, lo que le permitió unificar los cinturones de la AMB y la OMB. Su estilo zurdo, basado en volumen de golpeo y control de distancia, se mantiene como una de sus principales fortalezas.

Del otro lado, David Benavidez mantiene marca invicta de 31 triunfos, con 25 por la vía del nocaut. El peleador nacido en Estados Unidos y de ascendencia mexicana debutó a los 16 años y rápidamente se posicionó como una de las principales promesas del boxeo.

En 2017 conquistó el título mundial supermediano del CMB tras vencer a Ronald Gavril por decisión dividida, en un combate por el cinturón vacante. Con ese triunfo se convirtió en uno de los campeones más jóvenes en la historia de la división.

Benavidez defendió su condición de campeón con un estilo ofensivo y de presión constante. A lo largo de su carrera sumó victorias ante rivales de alto nivel como Caleb Plant y Demetrius Andrade en supermediano, lo que lo consolidó como uno de los nombres más sólidos en las 168 libras.

Posteriormente, ‘El Monstruo Mexicano’ subió al peso semipesado, donde venció a Oleksandr Gvozdyk para conquistar el título interino del CMB por decisión unánime. Más adelante, fue reconocido como campeón de la división tras la renuncia del entonces monarca, además de sumar un triunfo ante David Morrell que reforzó su posición en el peso.

El combate ante el ‘Zurdo’ Ramírez representa su debut en el peso crucero y la oportunidad de convertirse en campeón en tres divisiones distintas. El cambio de categoría supone un reto para David Benavidez, quien enfrentará a un campeón consolidado en las 200 libras.