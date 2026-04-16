Muere Miguel Canto, excampeón mundial mexicano del peso mosca, a los 78 años

El exboxeador mexicano Miguel Canto Solís —apodado ‘El Maestro’— murió en su casa en Mérida la madrugada de este jueves 16 de abril. Tenía 78 años y es catalogado por expertos como una de las máximas figuras en la vasta historia del deporte yucateco y nacional.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) confirmó el deceso mediante sus redes sociales.

“Con profunda tristeza, me entero que falleció el inmortal campeón Miguel Canto, uno de los héroes de la península yucateca, gran campeón mosca CMB y maravilloso ser humano. Dios lo tenga en su santa gloria”, expresó.

De acuerdo con Quadratín Yucatán, la causa de muerte fue presuntamente un infarto. Según La Jornada, sus familiares revelaron que el exboxeador padecía una enfermedad crónico-degenerativa, aunque no especificaron cuál.

¿Quién fue Miguel Canto, el campeón mosca yucateco?

Nacido el 30 de enero de 1948 en Mérida, Canto fue entrenado por Jesús ‘Cholaín’ Rivero, quien también estaría en la esquina de otros campeones mexicanos, como Oscar de la Hoya.

De acuerdo con Boxrec, Miguel Canto debutó profesionalmente en febrero de 1969, donde perdió ante Raúl Hernández por nocaut en el tercer asalto. Su primera victoria fue en mayo del mismo año, cuando venció a Pedro Martínez. Ambas contiendas se realizaron en Mérida.

Para agosto del mismo año, Canto llegó a la Ciudad de México para pelear en la mítica Arena Coliseo, en donde nuevamente cayó, ahora ante Pedro Carillo.

En mayo de 1970, se convirtió en campeón estatal de Yucatán del peso mosca tras vencer a Vicente Pool y en enero de 1972 se hizo del título mexicano de su categoría en una pelea realizada en la Plaza de Toros Mérida.

Tras varias defensas de su título, Canto dio el salto internacional. Disputó el título vacante del CMB ante el venezolano Betulio González en el Estadio Luis Aparicio ‘El Grande’, donde venció el peleador sudamericano.

Gustavo 'Guty' Espadas Cruz, Gustavo 'Guty' Espadas Jr. y Miguel Canto. FOTO: MARCO POLO GUZMÁN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM (Carlos Canabal Obrador)

El 8 de enero de 1975, Canto se convirtió en campeón mundial del peso mosca tras vencer en Sendai (Japón) a Shogi Oguma, quien le había arrebatado previamente el título a González. Fue el primer púgil originario de Yucatán en conseguir una faja de esta importancia.

El excampeón mexicano retuvo su título tras nada menos que 14 defensas, hasta que en marzo de 1979, el coreano Chan Hee Park lo venció en el Estadio Gudeok de Busan en Corea del Sur. En una revancha meses después en Seúl, empataron.

La última pelea profesional de Canto registrada fue en 1982, cuando perdió ante Rodolfo ‘Colorina’ Ortega. De hecho, cuatro de sus últimas cinco peleas fueron derrotas.

Según relata La Jornada, ‘Cholaín’ y el ‘Maestro’ se desligaron uno del otro luego de que el entrenador le pidiera retirarse, ante lo que el boxeador no le hizo caso y vio el declive de su carrera profesional con derrotas consecutivas.

Tras ‘colgar los guantes’, Canto fue entrenador; sin embargo, no logró cosechar lo que él mismo fue, un campeón mundial de boxeo. Eventualmente, se alejó del deporte por su estado físico.

Su trayectoria fue reconocida a nivel internacional, ante lo que fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo en Canastota (Nueva York).