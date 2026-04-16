¿Quién fue Alejandro ‘El Güero’ Burillo, dueño de Grupo Pegaso e impulsor del Abierto Mexicano de Tenis?

Alejandro ‘El Güero’ Burillo murió este 16 de abril a los 74 años de edad luego de una trayectoria empresarial vinculada principalmente con el deporte en México, por ejemplo, fue dueño del Atlante, equipo de la Liga MX y de Grupo Pegaso.

Además, fue impulsor del Abierto Mexicano de Tenis, así como participar en diferentes empresas alejadas del deporte, como lo son bancos, compañías de telecomunicaciones y hasta hotelería.

El fallecimiento de ‘El Güero’ fue confirmada por la Federación Mexicana de Futbol, mediante un post de X publicado este 16 de abril:

“La familia del Futbol Mexicano lamenta el sensible fallecimiento de Alejandro Burillo Azcárraga, empresario, exdirector de la Comisión de Selecciones Nacionales, extendemos nuestras más sinceras condolencias”.

Muere Alejandro Burillo, fue directivo de Televisa y dueño del Atlante. (Foto: Cuartoscuro)

¿Quién fue Alejandro ‘El Güero’ Burillo?

Alejandro Burillo nació en 1951 en la Ciudad de México y su primer negocio llegó en 1994, cuando fundó Casa Lamn, una escuela de arte, historia y cultira, de acuerdo con información compartida en la página Lideres Mexicanos.

En 1993, se convierte en el fundador del Abierto de Tenis, un torneo con importancia internacional dentro de este deporte.

Posteriormente se convirtió en un directivo de Televisa, donde se integró al Consejo de Futbol, de acuerdo con TUDN, pero vendió sus acciones en el 2000 a Emilio Azcárraga Jean, dueño del América, quien es su primo.

‘El Güero’ era dueño de una marca deportiva llamada Aba Sport, la cual se encargaba del equipamiento del equipo de futbo de México y estuvo detrás de la playera que utilizó el equipo en el Mundial de Francia en 1998. También colaboró con la creación del Centro de Alto Rendimiento, donde entrenará la selección mexicana para el Mundial 2026.

Según ESPN, Burillo permitió la llegada de Javier Aguirre al banquillo de México para la Copa del Mundo de 2002, celebrado en Corea Japón.

Desde 1996 fue dueño del Atlante, decidió mudarlos a Cancún, y se convirtió en el campeón de la Liga MX. El cargo lo tuvo hasta el 2018, cuando dejó de tener mayoría en las acciones.

Burilo fundó Grupo Pegaso, un conglomerado empresarial dedicado a la hotelería, telecomunicaciones, servicios financieros y hasta bienes raíces.

Además, incursionó en otros negocios como accionista mayoritario, por tanto, era el dueño de las siguientes compañías:

Ixe Banco

Laredo National Bank

Telefónica Movistar

Estadio W

Hotel Ventanas al Paraíso

En su vida personal, Burillo fue sobrino de Emilio Azcárraga ‘El Tigre’, y tuvo 5 hermanos Carmela, Jorge, Emilio, Patricia y Javier.

De acuerdo con la revista Quién, ‘El Güero’ fue pareja de Germaine Gómez Haro, con quien tuvo una hija: Renata Burillo. Ella siguió los pasos de su padre en el sector empresarial deportivo. Principalmente está involucrada en la gestión del Abierto de Tenis Los Cabos.

En 2018, Renata se casó y su papá le dedicó unas palabras: “Yo le veo la carita contenta a ella. ¿Qué quiere que le diga? Para mí lo más importante en la vida es la familia, me hace muy feliz", declaró para la revista Clase antes de la unión matrimonial.