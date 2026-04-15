¿Va ‘Memo’ Ochoa al Mundial 2026? Fecha y detalles del anuncio de la convocatoria del ‘Tri’

El técnico Javier Aguirre anunciará en 2 etapas la lista final de jugadores de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

A menos de dos meses de la inauguración del Mundial 2026 en el remodelado Estadio Banorte, que se conocerá como Estadio Ciudad de México, Javier Aguirre está casi listo para revelar la lista de convocados a la Copa del Mundo de la FIFA.

En esa primera lista se dará a conocer si Armando ‘Hormiga’ González, delantero estrella de las Chivas del Guadalajara, disputará el Mundial 2026.

Así lo dio a conocer Duilio Davino, el director de Selecciones Nacionales, quien compartió detalles sobre la convocatoria de Javier ‘Vasco’ Aguirre para el Mundial 2026, cuya inauguración será en el partido de México contra Sudáfrica.

¿Quiénes estarán en la primera lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026?

La convocatoria del técnico Javier Aguirre se dividirá en dos etapas, explicó Duilio Davino.

México dará a conocer una lista de convocados al Mundial que incluye solo a jugadores de la Liga MX entre el lunes 20 y el domingo 26 de abril próximos.

Este primer anuncio permitirá a los jugadores de la Liga MX tomar algunos días de descanso antes de reportarse el 6 de mayo a la concentración de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de la FIFA.

“Hablaremos con los clubes esa semana y después se hará público”, informó Duilio Davino, en una rueda de prensa. “Primero saldrá la lista de los jugadores de nuestra liga y posteriormente serán los europeos”.

El torneo Clausura de la Liga MX termina el 27 de abril y la liguilla por el título inicia la semana siguiente.

Davino mencionó que ese fue un acuerdo al que llegaron los dueños de los 18 equipos de la Primera División antes del arranque del torneo.

¿Cuándo se conocerá la lista definitiva de convocados al Mundial 2026?

Duilio Davino no especificó cuándo se revelará la lista de jugadores de ligas europeas; sin embargo, el límite impuesto por la FIFA vence el 30 de mayo.

En partidos amistosos recientes como el empate sin goles de México y Portugal y el empate de la Selección Mexicana 1-1 con Bélgica, Javier Aguirre ha tenido problemas para armar un cuadro base, arrastrando a 12 jugadores lesionados.

La mitad de los jugadores lesionados fueron titulares en los equipos que ganaron la Liga de Naciones y la Copa Oro del año pasado.

Pese a esos problemas, Aguirre se ha mostrado optimista con la posibilidad de contar con varios de esos lesionados para encarar el Mundial.

“Algunos ya se están recuperando hay otros que están entrenando, pero quedan varias semanas para el Mundial”, dijo Davino, quien afirmó que en el llamado se citarán únicamente a jugadores que tengan seguro su sitio mundialista.

“No habrá ninguno que pueda estar en la lista, que se pierda la Liguilla y no vaya al Mundial”, agregó el dirigente.

Davino hizo el anuncio antes de confirmar el juego de México contra Serbia en Toluca. Ese partido, programado para el 4 de junio, será el último juego de preparación para el Tri.