El día que ‘Billy’ Álvarez corrió a Diego Latorre tras perder una final con Cruz Azul: ‘Tuvimos una pelea’

Diego Latorre fue fichado en verano de 1999 procedente de Racing Club de Argentina. Tras su llegada a la ‘Máquina’ cementera, se convirtió en una pieza clave en el esquema de Luis Fernando Tena [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

La muerte de Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas hace recordar los momentos polémicos que tuvo como presidente de Cruz Azul, equipo que hoy es campeón de la Liga MX. Uno de los episodios más conflictivos fue la pelea que sostuvo con el jugador argentino Diego Latorre tras perder la final del Invierno 1999 ante los ‘Tuzos’ de Pachuca en el Estadio Azul.

Con más de 32 años al frente de la institución cementera, ‘Billy’ Álvarez, acusado de delincuencia organizada y defraudación fiscal, tomó decisiones que impactaron tanto en lo deportivo como en la relación con jugadores y cuerpo técnico.

Diego Latorre fue una de las piezas clave del equipo dirigido por Luis Fernando Tena y se convirtió en figura en la semifinal ante el América de aquel torneo, en lo que marcó la última vez que Cruz Azul eliminó a las ‘Águilas’ en Liguilla. Sin embargo, esa pelea con ‘Billy’ Álvarez significó el fin de su paso por el conjunto celeste.

¿Qué ocurrió entre Diego Latorre y Billy Álvarez tras la final de 1999?

En diciembre de 2025, en el programa GolGana para el canal de YouTube Olga, Diego Latorre relató ‘la pelea secreta’ que sostuvo con el expresidente de Cruz Azul, quien ingresó al vestidor para encarar a los jugadores tras la derrota de ‘La Máquina’ ante Pachuca en la final del Invierno 1999.

De acuerdo con el propio Diego Latorre, el entonces presidente lanzó reclamos e insultos por el resultado, con señalamientos directos hacia algunos futbolistas, principalmente contra los jugadores argentinos, a quienes llamó “argentinos de mierda”.

Además de Diego Latorre, en el vestidor se encontraban Alberto ‘Matute’ Morales y Mauro Camoranesi, campeón del mundo con Italia en 2006. El exdelantero argentino recordó que observó a sus compañeros en busca de una reacción, pero ninguno respondió ante la presencia del directivo.

Ante el silencio del grupo, Diego Latorre decidió intervenir y contestar los señalamientos del presidente de Cruz Azul. En ese momento le respondió: “Usted de la puerta para afuera es el presidente, de la puerta para adentro los jugadores. Usted no tiene derecho a sentir que siente más dolor que nosotros cuando perdemos un partido de fútbol”.

El propio Latorre reconoció que su reacción significaba “firmar su sentencia”, al considerar que enfrentó a la máxima autoridad del equipo en un contexto donde los dirigentes intervenían directamente en el vestidor y donde ese tipo de confrontaciones no solían ocurrir por parte de los jugadores.

Lejos de una salida inmediata, el conflicto tuvo un desenlace semanas después. Tras el final del torneo, Diego Latorre viajó a Argentina para tomar vacaciones y regresó a México para integrarse a la pretemporada.

A su llegada, fue citado por la directiva de Cruz Azul en un hotel, donde le comunicaron que no entraba en los planes del equipo. Diego Latorre recordó que le dieron explicaciones poco claras sobre su salida: “No, lo que ocurre es que ahora parece que quiere un paraguayo, no sé, me enredó”.

Según su versión, la decisión fue atribuida al entonces técnico Luis Fernando Tena, consuegro de Enrique Peña Nieto, aunque al contactar al entrenador percibió que la determinación provenía de la presidencia.

El argentino calificó su salida como un “acto de traición”, al considerar que realizó la pretemporada antes de recibir la notificación, pese a haber sido uno de los jugadores más destacados del campeonato. “No me lo dijo de frente, dijeron que era decisión del entrenador, pero estaba todo dicho. Lo llamo al entrenador y le digo: ‘Escúchame, Fernando, vos me echaste, no querés contar más conmigo’, y se quedó en silencio”, relató Diego Latorre.

Guillermo Álvarez estuvo al frende de Cruz Azul durante 32 años. (Cuartoscuro)

¿Cómo fue el paso de Diego Latorre en Cruz Azul?

Diego Latorre fue fichado en verano de 1999 procedente de Racing Club de Argentina. Tras su llegada a la ‘Máquina’ cementera, se convirtió en una pieza clave en el esquema de Luis Fernando Tena al anotar 6 goles en el campeonato.

Una de esas anotaciones llegó en las semifinales, cuando Cruz Azul enfrentó al América en una serie que se definió en el Estadio Azteca. Tras un empate sin goles en el partido de ida, el equipo celeste estaba obligado a ganar.

El conjunto cementero consiguió su pase a la final gracias a las anotaciones de Francisco Palencia y Diego Latorre, mientras que Braulio Luna descontó para el conjunto azulcrema.

Desde entonces, Cruz Azul no ha podido volver a eliminar al América en una serie de Liguilla de la Liga MX. Tras aquella semifinal del Invierno 1999, las ‘Águilas’ dejaron fuera a la ‘Máquina’ en 8 ocasiones consecutivas, entre ellas tres finales: Clausura 2013, Apertura 2017 y la más reciente en el Clausura 2024.

Tras su ‘fugaz’ paso por Cruz Azul, Diego Latorre jugó en otros dos equipos del futbol mexicano: Atlético Celaya y Alacranes de Durango, club donde finalizó su carrera como futbolista.